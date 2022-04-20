中職》「當年也是因為想贏...」 羅昂談2016年在日職暴走始末

羅昂。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕17日獅象戰和，因最後重播輔助改判，不僅總教練林岳平大為光火，洋投羅昂也破口大罵裁判，遭驅逐出場後隔日同樣收到聯盟1萬元罰款。羅昂的火爆舉動，讓不少球迷聯想到2016年他效力日職養樂多隊時期，也因隊友失誤搞砸勝利而破口大罵。談起往事，羅昂認為自己當下確實錯了，但和17日當天一樣，出發點都是想贏。

談到17日賽後，羅昂說：「我們當時的資訊是從球場大螢幕上得知，我們都認為是安全回壘，但裁判們顯然有不同意見。當下渴望贏球，所以我做了很自然的情緒反應。」

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2015年，羅昂投入日職養樂多隊，該年33次中繼成功和阪神虎福原忍並列第一，隔年獲得養樂多隊續留，卻在6月26日出戰時，因隊友比屋根涉外野守備失誤，氣急敗壞在休息室大罵隊友及教練，之後時任養樂多監督真中滿將其抹消登錄、反省期間不得參與練球，羅昂日後只得離隊。

談起往事，羅昂坦言，當年也是因為想贏，一時之間失去理智。羅昂說：「我上場就是盡全力要獲勝，也希望我身後的隊友有一樣想法。當年，我們前一年是強隊，明明陣容沒太大改變，隔年卻持續低潮，讓我很不甘心。」

羅昂說，事發後隔天他就向全隊道歉。他說：「我知道自己錯了，當下說了不該說的話。所有隊友、教練，還有總經理，我都當面道歉過，但很可惜最終我仍沒能留隊。不過，現在來到獅隊，我感受到全隊都想贏，我們是前年的總冠軍、去年也打進冠軍賽，很開心能效力這支隊伍。」

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