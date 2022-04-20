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日職》吳念庭登英雄舞台！「打廣告」引發日球迷熱議（影音）

2022/04/20 20:13

〔記者龔乃玠／綜合報導〕西武獅吳念庭今天在7局下敲出適時二壘安打，助隊打破僵局，終場以3：0擊敗羅德隊，賽後站上英雄舞台接受訪問，不僅得體回應問題，最終還不忘幫球隊宣傳週末活動，引起日本球迷關注。

西武獅和羅德前6局都沒有敲安，雙方先發投手美馬學和松本航都在第7局破功，7局下，山川穂高先敲西武第1安，再靠犧牲短打推進至二壘，吳念庭發揮得點圈打擊功力，一棒中外野二壘安打，送回破蛋的1分，成為本場的勝利打點。

吳念庭指出，前面打席都沒有打好，後來在7局時，山川穂高先上壘，機會輪到他，聽到休息室有加油的聲音，無論如何都想要攻下這一分，「球隊贏球最開心，加上又是自己打的，未來還要打出更多適時安打，盡全力幫助球隊。」

有趣的是，西武獅將在週末舉辦睽違4年的復古西武主題日，將披上1996-2001年的球衣，吳念庭被問到要對球迷說什麼時，他還特別幫忙宣傳，「請球迷一定要來球場幫我們加油。」

吳念庭的英雄訪問也吸引部分日本球迷熱議，有人說，「吳念庭還說週末有主題日，拜託球迷來球場，宣傳業務也不難倒他的得點圈之鬼。」「真的很有誠意邀請球迷來球場的吳君，了不起。」

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