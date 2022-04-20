無視克宮叫囂 溫布頓正式聲明：禁止俄羅斯球員參賽

網球男單世界第2的俄羅斯選手梅德維夫（Daniil Medvedev）。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕網球運動中歷史最長且最具聲望的公開賽「溫布頓網球錦標賽」（The Championships, Wimbledon），預計於今年6月27日開打。受到烏俄戰爭影響，近日有消息傳溫布頓擬禁止俄羅斯選手參賽，引發克里姆林宮抗議，但主辦方無視莫斯科叫囂，台灣時間20日晚上證實俄國球員禁賽。

根據《CNN》 報導，俄羅斯入侵烏克蘭，體育界也發起抵制，限制該國選手參賽。近日有外媒就透露，溫布頓網球錦標賽也打算禁止俄羅斯選手參加；消息一出，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）週三便跳腳反對，稱所有對俄國運動員的禁令都是「不可接受的」，「俄羅斯是一個網球強國，我們的網球球員在全球名列前茅，比賽本身會因他們不能參賽而受到影響。」

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面對克宮叫囂，溫網選擇無視，台灣時間20日晚間發出聲明證實上述消息，除了俄羅斯球員，也將禁止白俄羅斯球員參賽，因為該國家展現出堅決力挺俄羅斯的立場。提供溫網舉辦場地的全英俱樂部（All England Club）主席修伊特（Ian Hewitt）表示，禁止這些球員參賽，對主辦方而言也是艱難的決定，要怪只能怪無理侵略他國的俄羅斯領導人。

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