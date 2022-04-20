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飛行》搞什麼飛機！今年亞洲惟一飛行日台中港登場

2022/04/20 21:23

黃色小鴨落水！2022台灣「Red Bull飛行日」廣邀全台狂人發揮創意，打造在地特色飛機，圖為去年瑞典飛行日參賽隊伍。（Red Bull提供）
　

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2022年亞洲唯一、世界級國際賽事 「Red Bull飛行日」，9月18日即將在台中港熱鬧登場，超奇葩創意的飛行落水秀，廣邀台灣民眾共同發揮創意，給想像力一對翅膀。　

2013、2017年在國內舉辦「皂飛車大賽」，曾吸引上千組隊伍報名、10萬人現場觀看，今年把全球注目的飛行日移師台灣「搞飛機」，三大評比重點為「創意力、表演力、飛行力」，無論是玉米蛋餅、巨型棒球、飛天大佛、藍白拖、香腸攤，只要能展現在地特色，天馬行空的設計理念再狂、再滑稽，都不受任何限制，即日起至6月10日接受投稿報名，每隊4至5人、團員年滿16歲，人人都有機會成為台灣首屆Red Bull飛行日的飛行先鋒。　

為符合在地特色，大會邀請創作鬼才馬念先改編經典歌曲《跆拳道》，作為活動主題曲，並率先打造全台首座飛行器「飛天轎」，除了近期參與媽祖遶境活動、巡迴至全台各大專院校，活動當天將在現場淨港衝海，為活動揭開序幕。

自1992年奧地利維也納舉辦首屆以來，Red Bull飛行日已在世界94個城市巡迴、進行168場賽事，吸引逾9百萬觀眾目光，共同見證人類最偉大的飛行夢，目前最遠飛行距離紀錄為78.64公尺，由2013美國加州參賽的5位航空工程師組成「Chicken Whisperers」隊伍締造。　　 　　

2022台灣Red Bull飛行日即日起至6月10日開放投稿，徵求全台狂人一同「造飛機」，圖為去年奧地利飛行日參賽隊伍。（Red Bull提供）

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