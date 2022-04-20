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中職》黃子鵬一夫當關8局好投 樂天桃猿4連勝獨走

2022/04/20 22:01

黃子鵬。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕暫居聯盟榜首的樂天桃猿，今天在主場和賽前暫居第2名的統一獅隊交手，桃猿隊黃子鵬一夫當關，封鎖獅隊8局且僅失1分，打線則有林立開轟，終場樂天桃猿隊3:1獲勝，桃猿隊喜迎4連勝，黃子鵬也進帳本季首勝。

黃子鵬此役表現穩定，前7局都未讓獅隊打者得到任何分數，8局續投時被林岱安和陳傑憲敲安，讓獅隊攻佔一三壘，暫停過後又被林靖凱安打，讓獅隊敲下1分。黃子鵬總共也就只失1分，主投8局用109球、送出6次三振、被擊出7支安打、無任何四壞球保送。

獅隊此役推出胡智為先發登板主投，3局下，球場右外野燈柱一度熄滅，恢復比賽後，胡智為讓原本正在面對的打者陳晨威擊出飛球出局，卻被下一棒的林立擊出陽春砲，猿隊靠這支陽春砲先馳得點，林立也擊出暫居聯盟最多的本季第3轟。

林立擊出暫居聯盟最多的本季第3轟。（記者林正堃攝）

4局下，桃猿隊攻勢又起，朱育賢擊出復出後首支安打，是一支二壘安打，隨後張閔勛敲安送回朱育賢。馬傑森犧牲觸擊，造成胡智為傳一壘失誤，隨後林立再補上安打，也打進個人此役第2分打點，胡智為因而被教練團換下場，由施子謙接替，猿隊該半局得2分。

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