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大谷翔平先發拚本季首勝 今日賽事預告與轉播

2022/04/21 07:04

大谷翔平。（資料照，今日美國）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟一場轉播，天使隊派出日籍球星大谷翔平先發對戰太空人，大谷翔平本季首勝尚未開張，前兩場皆吞下敗仗，防禦率為7.56。太空人本日則由歐多里齊（Jake Odorizzi）擔任先發投手。敬請鎖定轉播！

NBA季後賽今日有三場轉播，皆為西部賽事，首先塞爾提克以1比0的領先將再度對戰籃網，第二場由已拿下2勝的七六人對上暴龍，最後則是衛冕軍公鹿迎戰公牛，公鹿目前以1比0暫時領先。請準時收看轉播！

傍晚中職兩場轉播，四隊皆由洋投坐陣先發，中信兄弟與富邦悍將之戰，分別派出象魔力與范米特，象魔力目前戰績2勝1敗，防禦率為2.33；范米特則吞下2敗，中職首勝尚未開張。

另一場，樂天桃猿主場再度迎戰統一獅，將由狂威先發對上布雷克，狂威本季拿下1勝1敗，防禦率為2.77；布雷克則是本季初登板。敬請鎖定轉播！

MLB

06:30 天使@太空人 愛爾達體育2台

NBA

07:00 籃網@塞爾提克 G2 緯來體育
08:00 七六人@暴龍 G3 愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS1
09:30 公牛@公鹿 G2 緯來體育

中職

18:35 富邦悍將@中信兄弟 緯來體育、博斯運動一台
18:35 統一獅@樂天桃猿 ELEVENSPORTS1、ELEVENSPORTS PLUS、

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