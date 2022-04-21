南投健美選手選拔賽 肌肉猛男與比基尼女選手展現力與美

南投縣健美代表隊選拔賽，選出25位選手參賽。（南投縣體育會健美健身委員會提供）

〔記者張協昇／南投報導〕去年甫成立的南投縣體育會健美健身委員會，近日在縣立體育館舉辦健美代表隊選拔賽，共有29位男女選手參賽，展現融入力與美的結實肌肉與迷人身材，比賽結果，選出25位選手，將代表南投縣參加2022年的全民運動會健美比賽項目。

南投縣健美健身委員會指出，此次選拔賽，分男子健美、男子形體、男子古典形體、女子形體、女子比基尼5個項目，選手在舞台上擺姿勢、秀體態，展現融入力與美的肌肉線條，努力呈現平日辛苦鍛鍊的成果，男選手個個都是陽光肌肉猛男，女選手則體態健美迷人。

請繼續往下閱讀...

比賽結果，選出男子健美組8位選手、古典形體組5位選手、形體組5位選手、女子形體組2位選手、女子比基尼組5位選手，將代表南投縣參加全民運動會。

南投健美選手選拔賽，女選手身材健美迷人。（南投縣體育會健美健身委員會提供）。

南投市長宋懷琳及曾參加過選美比賽的立法委員許淑華都到場給予選手支持與勉勵。許淑華表示，健美健身運動是近幾年的新興運動，不分男女老少都可以鍛鍊，除了獲得健康外，還可以擁有陽光迷人的體態，也期許每位選手都有好成績，努力為南投縣爭光。

擔任南投縣健美健身委員會主任委員的縣議員蔡宗智表示，委員會去年才成立，未來將辦理教練及裁判講習，並舉辦縣內第一場健美運動比賽，希望能加強推廣此項運動，讓更多縣民認識健身健美運動。

南投健美選手選拔賽，男選手展現力與美的肌肉線條。（南投縣體育會健美健身委員會提供）。

南投縣健美健身委員會主任委員蔡宗智，與兩位男女選手合影。（南投縣體育會健美健身委員會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法