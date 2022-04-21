MLB》完美5.1局三振秀無緣完全比賽 大谷奪首勝創隊史最狂紀錄

大谷翔平繳出6局12K無失分的優質先發，有望拿下本季首勝。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕天使隊日籍球星大谷翔平今天對戰太空人同場二刀流，先發6局無失分，追平生涯最多的12次三振，前5.1局更是表現完美，無安打無保送，天使終場以6：0完封太空人，大谷翔平終於拿下本季首勝。

大谷翔平前2場先發表現不佳，苦吞2連敗，防禦率從1.93暴漲至7.56，今天再度先發登板對戰太空人，前5.1局完美壓制，未讓對手敲出安打或靠保送上壘，連16上16下，更在3、4兩局連續三振6名打者，一吐開幕戰輸球的怨氣。

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不過太空人捕手卡斯楚（Jason Castro）在6局下2人出局敲出安打，粉碎大谷翔平無安打比賽和完全比賽的美夢，大谷翔平此役先發6局用81球，只被敲出1支安打無失分，另外平生涯最多的12次三振，最快球速達98.5英哩（約158.5公里），當時退場時天使以6：0領先，大谷翔平獲得勝投資格，最終也順利拿下本季首勝。

大谷翔平前5局表現完美且飆出10次三振，這是他生涯第2度完成這項壯舉，也是天使隊史第1人。上一次天使陣中達成完美5局、10K以上的是名人堂球星萊恩（Nolan Ryan，1977年）。

打擊方面，大谷翔平4打數敲出2支安打，另外進帳2分打點，打擊率升至2成36。大谷首局兩度上場打擊，先是獲得保送，接著在滿壘時敲出左外野二壘安打，打回2分，天使首局灌進6分奠定勝基，大谷也成為史上首位一球未投就兩度踏上打擊區的先發投手。（上稿時間09：30 更新時間：09：53）

大谷翔平。（今日美國）

Shohei Ohtani has 11 strikeouts through 5 IP



（via @mlb）pic.twitter.com/8GosTPRIHD — FOX Sports: MLB （@MLBONFOX） April 21, 2022

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