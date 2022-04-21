晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》完美5.1局三振秀無緣完全比賽 大谷奪首勝創隊史最狂紀錄

2022/04/21 09:53

大谷翔平繳出6局12K無失分的優質先發，有望拿下本季首勝。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕天使隊日籍球星大谷翔平今天對戰太空人同場二刀流，先發6局無失分，追平生涯最多的12次三振，前5.1局更是表現完美，無安打無保送，天使終場以6：0完封太空人，大谷翔平終於拿下本季首勝。

大谷翔平前2場先發表現不佳，苦吞2連敗，防禦率從1.93暴漲至7.56，今天再度先發登板對戰太空人，前5.1局完美壓制，未讓對手敲出安打或靠保送上壘，連16上16下，更在3、4兩局連續三振6名打者，一吐開幕戰輸球的怨氣。

不過太空人捕手卡斯楚（Jason Castro）在6局下2人出局敲出安打，粉碎大谷翔平無安打比賽和完全比賽的美夢，大谷翔平此役先發6局用81球，只被敲出1支安打無失分，另外平生涯最多的12次三振，最快球速達98.5英哩（約158.5公里），當時退場時天使以6：0領先，大谷翔平獲得勝投資格，最終也順利拿下本季首勝。

大谷翔平前5局表現完美且飆出10次三振，這是他生涯第2度完成這項壯舉，也是天使隊史第1人。上一次天使陣中達成完美5局、10K以上的是名人堂球星萊恩（Nolan Ryan，1977年）。

打擊方面，大谷翔平4打數敲出2支安打，另外進帳2分打點，打擊率升至2成36。大谷首局兩度上場打擊，先是獲得保送，接著在滿壘時敲出左外野二壘安打，打回2分，天使首局灌進6分奠定勝基，大谷也成為史上首位一球未投就兩度踏上打擊區的先發投手。（上稿時間09：30 更新時間：09：53）

大谷翔平。（今日美國）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。