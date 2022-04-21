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MLB》生涯3000安M1！ 卡布雷拉明挑戰史上第7人史詩紀錄（影音）

2022/04/21 10:02

〔體育中心／綜合報導〕老虎球星卡布雷拉（Miguel Cabrera）今在迎戰洋基隊的比賽敲出3安猛打賞，距離生涯3000安里程碑只差1安。

今日賽前，39歲的卡布雷拉生涯安打數累積2996安，此役擔任第5棒指定打擊，前2打席對陣塞維里諾（Luis Severino）都敲安，第三打席對決洋基牛棚格林（Chad Green）也是安打上壘，生涯3000安里程碑M1，讓現場球迷沸騰。

老虎球星卡布雷拉。（USA TODAY Sports）

8下，卡布雷拉迎來第4打席，這回對決的投手是霍梅斯（Clay Holmes），最終卡布雷拉擦棒被捕遭三振，依舊獲得球迷許多掌聲。

老虎今日雖然敲出11支安打，比洋基6支還多，但終場3：5不敵條紋軍，卡布雷拉單場4打數敲3安，是他生涯第241場猛打賞的比賽，與「普神」普侯斯（Albert Pujols）並列現役球員之最。

卡布雷拉生涯安打數累積2999安，有望在明日達成3000安里程碑，屆時他將成為大聯盟史上第七位達成「3000安、500轟」打者。

老虎球星卡布雷拉。（美聯社）

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