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NBA》籃網雙星狂打鐵 綠衫軍末節上演逆轉秀奪2連勝

2022/04/21 10:46

塞爾提克今天逆轉擊敗籃網，季後賽首輪取得2：0領先。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕季後賽首輪以1：0落後的東部第7種子籃網，今天再戰第二的塞爾提克，籃網原本一度握有17分的領先優勢，但在下半場風雲變色，籃網攻守失序，杜蘭特（Kevin Durant）3、4兩節10投盡墨，厄文（Kyrie Irving）全場只拿10分，綠衫軍在決勝節打出一波11：0的逆轉秀，終場以114：107贏球，拿下2連勝。

籃網首節打出11：2的開局，B.布朗（Bruce Brown）和杜蘭特單節分別貢獻12分和10分，助隊首節以33：24領先，次節一度把領先擴大到17分，35歲老將卓吉奇（Goran Dragic）該節挹注13分，籃網上半場以65：55領先。

塞爾提克易籃後，在雙星塔圖姆（Jayson Tatum）和J.布朗（Jaylen Brown）的帶領下逐漸追回失分，第四節更打出20：6的攻勢逆轉戰局，籃網下半場進攻大當機，杜蘭特和厄文都找不到手感，前者更是10投0中，下半場12分全是靠罰球所拿下的，塞爾提克終場以114：107贏球，季後賽首輪取得2：0領先，隊史在7戰4勝制的季後賽前兩戰都獲勝的情況下，擁有40勝1敗的絕佳成績。

塞爾提克共有7人得分上雙，J.布朗攻下全隊最高的22分，另有6助攻和3抄截，塔圖姆貢獻19分、10助攻和6籃板，G.威廉斯（Grant Williams）替補拿下17分。

籃網方面，雖然杜蘭特攻下全場最高的27分，但17投僅4中，另外出現6次失誤，B.布朗有23分、8籃板，卓吉奇挹注18分厄文13投4中，只有10分、8籃板的表現。

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