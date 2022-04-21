MLB》太空人「出招」想破大谷翔平完全比賽 球迷憤怒狂噓（影音）

Fans in Houston just booed Niko Goodrum for trying to break up Shohei's p*****t g**e with a bunt pic.twitter.com/fb7vjZAI53 — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） April 21, 2022

〔體育中心／綜合報導〕天使隊日籍球星大谷翔平今天收下本季首勝，前5.1局更投出完美表現，太空人完全沒轍，6下古德朗姆（Niko Goodrum）一度突襲短打，試圖粉碎大谷當時的完全比賽，被現場球迷噓爆。

大谷翔平完全壓制太空人打線，前5局未讓對手敲出任何安打，也沒投出四死球，6下面對首名打者古德朗姆，大谷第一球投出75.6英哩曲球，古德朗姆選擇突襲短打，不過點成界外形成1好球。

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大谷翔平今天收下本季首勝。（美聯社）

有趣的是，今日雖然在太空人主場，但古德朗姆試圖用觸擊粉碎大谷完全比賽，直接被現場球迷報以噓聲伺候，最終該打席古德朗姆遭到三振。

不過大谷解決古德朗姆後，被下一棒打者卡斯楚（Jason Castro）敲安，無緣無安打比賽和完全比賽，最終大谷投完6局無失分，狂飆12K退場，天使6：0完封對手，大谷收下本季首勝。

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