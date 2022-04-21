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MLB》花生省魔術？ 遊騎兵策動罕見三殺跑者全傻眼（影音）

2022/04/21 13:04

遊騎兵今天首局出現三殺美技。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵今作客對戰水手，竟出現罕見的「3-6」三殺守備，讓遊騎兵化解無人出局、一二壘有人的失分危機。

遊騎兵先發投手鄧寧（Dane Dunning）首局出現亂流，保送水手首棒佛雷瑟（Adam Frazier）之後，再被法蘭斯（Ty France）敲出左外野安打，水手首局無人出局就攻佔一二壘，下一棒溫克（Jesse Winker）擊出一壘強勁平飛球，2名跑者原以為是安打，隨即衝往二三壘，但卻被N.洛爾（Nathaniel Lowe）成功接殺，溫克接殺完後踩一壘，再傳往二壘完成罕見的「3-6」三殺守備，這也是遊騎兵隊史第7次，2名跑者待在二三壘久久不願離去，完全沒料掉會因此出局。

儘管鄧寧度過首局危機，但此役仍是投得跌跌撞撞，先發4局挨6安失3分，水手終場以4：2贏球，苦吞本季首敗，至今先發3場還未拿下本季首勝；水手24歲大物投手吉爾伯特（Logan Gilbert）繳出6.2局無失分的優質先發，勇奪本季第2勝。

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