NBA》恩比德0.8秒準絕殺氣走暴龍 七六人季後賽首輪聽牌（影音）

SIXERS WIN GAME THREE. pic.twitter.com/1IcPit6yh0 — Philadelphia 76ers （@sixers） April 21, 2022

〔體育中心／綜合報導〕七六人季後賽首輪前兩戰全勝，今天客場出戰暴龍力拚聽牌優勢，新科得分王、明星中鋒恩比德（Joel Embiid）在延長賽最後0.8秒投進三分準絕殺，幫助七六人終場以104：101氣走暴龍，季後賽首輪以3：0聽牌。

恩比德在延長賽最後0.8秒投進三分準絕殺，幫助七六人季後賽首輪聽牌。（法新社）

季後賽首輪處於落後的暴龍，大物新秀S.巴恩斯（Scottie Barnes）因傷仍高掛免戰牌，而七六人防守悍將塞布林（Matisse Thybulle）因疫苗未打滿2劑，無法進入加拿大，今天也缺席。暴龍首節靠著阿努諾比（OG Anunoby）獨拿10分，並在該節後半段打出一波14：4的攻勢，首節取得29：19的雙位數領先，新龍王西亞卡姆（Pascal Siakam）次節獨拿8分，暴龍上半場保持56：46的領先。

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七六人第三節展開反撲，哈登（James Harden）和馬克西（Tyrese Maxey）聯手追分，恩比德該節最後連拿5分，助隊追到74：75一分差距，七六人在決勝節靠著哈登的罰球扳平戰局，而他隨後也因6犯提前離場，兩隊戰成95：95進入延長賽，阿努諾比在關鍵時刻2罰中1，措失超前機會，恩比德最後0.8秒投進致勝三分球，七六人終場就以104：101贏球，季後賽首輪取得3：0的聽牌優勢，這也是恩比德生涯首顆助隊追平或領先的關鍵進球，前14次出手都沒有命中。

恩比德今天豪取全場最高的33分、13籃板，哈登貢獻19分、10助攻和6籃板，馬克西也挹注19分，T.哈里斯（Tobias Harris）則有11分、12籃板的雙十表現。

暴龍以阿努諾比的26分最佳，特倫特（Gary Trent Jr.）有24分，阿秋瓦替補拿下20分、6籃板。

恩比德延長賽投進致勝三分球。（今日美國）

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