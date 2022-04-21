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NBA》相隔1576天戰勝字母哥！ 德羅森轟41分助公牛扳平戰局

2022/04/21 12:45

德羅森。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕公牛今靠德羅森（DeMar DeRozan）41分火燙演出，終場以114：110擊敗公鹿，首輪系列賽扳成1：1平手。

公牛首戰以86：96不敵衛冕軍，今日重整旗鼓，經過首節的拉鋸後，公牛次節後段打出一波22：10的攻勢，一舉拉開比分，半場打完，公牛63：49領先。

但公鹿也非省油的燈，第三節以31：24的攻勢展開反撲，成功縮小分差，公牛靠著德羅森三節打完豪取31分，帶著7分優勢進入決勝節，末節公鹿持續展現韌性，加上關鍵時刻B.羅培茲（Brook Lopez）籃下逞威，追到僅剩3分差，但欠缺臨門一腳，最後幾波外線出手都落空，功虧一簣吞敗。

亞德托昆波（灌籃者）。（歐新社）

德羅森轟下41分、7籃板，伍切維奇（Nikola Vucevic）24分、13籃板，拉文（Zach LaVine）20分、3助攻，值得一提的是，此役之前，公牛對上有「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）坐鎮的公鹿，已經吞下14連敗，上回取勝是2017年台灣時間12月27日，今日一舉終結難堪紀錄。

公鹿方面，亞德托昆波33分、18籃板、9助攻，B.羅培茲25分、6籃板，J.哈勒戴（Jrue Holiday）15分、6籃板、6助攻。

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