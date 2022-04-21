射擊》基隆明德國中全中運奪2銀 空氣槍主委：期待站上奧運

明德國中學生徐逸儐（中）在全中運10公尺個人空氣步槍奪銀，體育會理事長鄭錦洲（左）和空氣槍射擊委員會主委張耿輝發獎金鼓勵（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市明德國中在全國中等學校運射擊項目傳捷報，分別在10公尺個人空氣步槍及10公尺女子團體空氣手槍奪下雙銀，基隆市體育會理事長鄭錦洲、空氣槍射擊委員會主委張耿輝今天到學校頒發獎金鼓勵教練和得獎學生，希望他們持續精進，有朝一日站上奧運舞台。

明德國中徐逸儐是在10公尺個人空氣步槍奪銀，徐以倫、陳禹岑、李靚甄則在10公尺女子團體空氣手槍拿下銀牌，鄭錦洲和張耿輝今天頒將鼓勵林國豪、高秝彤2位教練和選手。

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鄭錦洲表示，明德國中在空氣槍射擊項目可以說是首屈一指，歷年來在各項賽事上都有很好的表現，今年更在全中運個人、團體項目雙雙奪銀，真的是非常不容易。

基隆明德國中選手在全中運10公尺空氣步槍個人與女子團體獲得雙銀（記者盧賢秀攝）

張耿輝說，身為明德國中的校友，對於學弟妹們的優異表現感到與有榮焉，希望大家繼續努力為基隆市爭光，有朝一日站上奧運的舞台。

張耿輝有感而發地說，基隆市這幾年無論是在籃球、羽球等球類運動項目，或是游泳、射擊、射箭以及田徑等體育賽事上都有相當不錯的表現，可惜「雨都」基隆缺少選手的培訓基地，許多選手經常要到外縣市練習。

張耿輝說，日前前往台北市文山運動中心參訪，館內除了各運動中心基本的泳池、健身房、多功能球場之外還有攀岩場，以及鮮見的空氣槍射擊場和競賽等級火藥槍射擊場，基隆唯一的國民運動中心相形見絀，基隆環境多雨適合發展室內運動項目，但室內場地、設備未見普及、專業，希望能夠改進，培育各項體育運動選手。

基隆市體育會理事長鄭錦洲（右一）、空氣槍射擊委員會主委張耿輝（左一）獎頒給明德國中擊教練林秝彤（右二）、林國豪（左二）（記者盧賢秀攝）

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