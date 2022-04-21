高球》小將盧昕妤PAC-12封后 率奧瑞岡大學奪冠寫紀錄

台灣高球小將盧昕妤PAC-12封后。（取自官網）

〔記者粘藐云／綜合報導〕目前就讀奧瑞岡大學大二的台灣高爾夫女將盧昕妤，她在太平洋12校聯盟（PAC-12）女子高爾夫錦標賽中以3回合低於標準桿6桿，奪下個人冠軍，也幫助奧瑞岡大學校隊拿下團體賽冠軍。

盧昕妤在前一回合力抗惡劣天氣，以6鳥、0柏忌飆出66桿，站上領先位置；今她則是抓下3鳥吞3柏忌，以72桿繳卡，並以總桿210桿（-6）封后，且以4桿之差擊敗現任業餘球后、第2名的張斯洋。盧昕妤也成為賽史上第2位摘下個人冠軍的奧瑞岡大學學生。

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「老實說，我今天早上很緊張，我知道我和球隊都處於領先的位置，但我其實更擔心球隊的得分，所以也讓我在比賽中有些分心。」盧昕妤提到，雖然很緊張，但她告訴自己要好好調整心態，要在最後一輪好好發揮。





At 6-under par, Hsin-Yu （Cynthia） Lu is the second Pac-12 individual champion in Oregon history! #GoDucks pic.twitter.com/jcApUqbryG — Oregon Women's Golf （@OregonWGolf） April 20, 2022

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