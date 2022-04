高球》小將盧昕妤PAC-12封后 率奧瑞岡大學奪冠寫紀錄

台灣高球小將盧昕妤PAC-12封后。(取自官網)

〔記者粘藐云/綜合報導〕目前就讀奧瑞岡大學大二的台灣高爾夫女將盧昕妤,她在太平洋12校聯盟(PAC-12)女子高爾夫錦標賽中以3回合低於標準桿6桿,奪下個人冠軍,也幫助奧瑞岡大學校隊拿下團體賽冠軍。

盧昕妤在前一回合力抗惡劣天氣,以6鳥、0柏忌飆出66桿,站上領先位置;今她則是抓下3鳥吞3柏忌,以72桿繳卡,並以總桿210桿(-6)封后,且以4桿之差擊敗現任業餘球后、第2名的張斯洋。盧昕妤也成為賽史上第2位摘下個人冠軍的奧瑞岡大學學生。

請繼續往下閱讀...

「老實說,我今天早上很緊張,我知道我和球隊都處於領先的位置,但我其實更擔心球隊的得分,所以也讓我在比賽中有些分心。」盧昕妤提到,雖然很緊張,但她告訴自己要好好調整心態,要在最後一輪好好發揮。





At 6-under par, Hsin-Yu (Cynthia) Lu is the second Pac-12 individual champion in Oregon history! #GoDucks pic.twitter.com/jcApUqbryG