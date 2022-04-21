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全中運》白河商工王新琇、李恩昀 台南雙姝舉重連霸破紀錄

2022/04/21 12:08

白河商工李恩昀（右）在今年全中運完成二連霸。（南市教育局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年全國中等學校運動會南市舉重女將延續氣勢，接連兩日有連霸並破大會紀錄的好成績，繼李恩昀之後，王新琇再創新佳績，白河商工雙姝「女力天下」。

這次舉重賽事，白河商工李恩昀先於19日高女組64公斤級賽事中，以抓舉84公斤、挺舉105公斤、總和189公斤3項皆破大會紀錄的優異成績完成2連霸。

昨（20）日王新琇在高女組81公斤級賽事，再以抓舉86公斤、挺舉106公斤、總和192公斤3破大會紀錄的佳績，成功挑戰3連霸，並在挺舉及總和打破全國青女組紀錄。

台南女將王新琇在今年全中運再破大會紀錄。（南市教育局提供）

市長黃偉哲對於台南女將能接連兩日有如此優異的成績表達肯定，同時也提醒選手務必加強健康管理，才能安心挑戰下一戰。

白河商工王新琇及李恩昀，國中時均就讀東原國中，接受南市專任運動教練曾上源的指導，已經與教練培養了良好的默契，升上高中至白河商工就讀後，仍回到母校繼續接受訓練。

曾上源表示，兩位選手在賽前皆立下連霸的目標，也都順利達成，王新琇在賽前腰部略有不適，雖然隨即調整比賽策略，改以較為保守的重量穩扎穩打，雖然未能拿出最佳狀態挑戰極限，但仍然以3項破大會紀錄的成績奪冠，十分不容易。

王新琇在國3時即取得國女組舉重81公斤級金牌，目前就讀高2的她，個性穩定堅毅，總能吃下教練開出的各種課表，現已連續3年拿下全中運金牌，也期待明年能再戰4連霸破紀錄，並將大會紀錄拉高，豎立難以打破的高牆。

南市教育局長鄭新輝表示，目前就讀白河商工3年級的李恩昀，今年在抓舉時就以84公斤打破大會紀錄（原紀錄81公斤），在挺舉時，第1把雖然失敗，但隨即在教練的指導下調整狀態，最後挺舉以105公斤破紀錄，將自己去年創下的紀錄推進了7公斤，以總和189公斤破大會紀錄（原紀錄173公斤），穩坐冠軍寶座，在其最後1年的全中運不留遺憾。

南市體育處表示，至20日止，台南健將共搶下9金、14銀、16銅共39面獎牌的佳績。

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