全中運》新北市奪19金30銀 舉重選手陳冠伶3項目破全國紀錄

安康高中選手陳冠伶參加高女組舉重55公斤級破全國紀錄。（新北市政府教育局提供）

〔記者周湘芸／新北報導〕今年全國中等學校運動會延期部分賽事，至21日照常舉行的10項賽事中，新北代表隊共奪得19金30銀27銅，在射擊、滑輪溜冰、舉重等3種類共11項破大會紀錄，其中，安康高中選手陳冠伶參加高女組舉重55公斤級，抓舉、挺舉、總和皆打破大會紀錄及全國紀錄，並完成二連霸。

教育局表示，新北市舉重代表隊摘下9金3銀1銅、打破6項大會紀錄，其中安康高中囊括4金，該校選手陳冠伶拿下多項好成績。她賽後表示，比賽過程中沒有想過打破紀錄，只想著完成教練所要求的重量。教練許穎溪說，陳冠伶擁有穩定的心理素質，自主管理能力極強，此次比賽總和達到190公斤，未來有望於國際賽事為台灣奪牌。

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新北柔道代表隊此次共取得5金10銀12銅，其中竹圍高中獨攬3金2銀4銅，該校選手陳鵬宇成功連霸高男組柔道第六級金牌，他在國三時曾獲選代表新北市參加國際少年運動會，奪下柔道81公斤級金牌；選手張又文此次取得高女組柔道第六級金牌，也曾同樣代表新北市參加國際少運會奪下銅牌，2人分別入選2022世界中學運動會柔道國手及2022亞洲青年柔道國家代表隊培訓隊。

竹圍高中陳鵬宇（左）及張又文（右）在全中運奪金，並與校長楊耀焜（中）合影。（新北市政府教育局提供）

射擊部分也有4金3銀3銅好成績，林口高中選手楊子謙取得2金1銀，並打破10公尺空氣步槍團體賽、個人賽大會紀錄。另外，光復高中國中部選手陳妍卉、陳靜、林芯汝為學校蟬聯國女組10公尺空氣步槍團體賽2連霸，並打破大會紀錄，其中陳靜為語言資優生，可謂文武兼備運動員。

教育局表示，今年對於因疫情無法參賽的選手，將會配合教育部體育署研擬補救配套措施，針對延期辦理的賽事，教練、選手原本安排的訓練期程也將面臨重新調整考驗，期許選手都能於復辦賽事上展現最佳狀態。#

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