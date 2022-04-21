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MLB》比漫畫還扯！大谷翔平超狂表現 寫現代棒球史第一人壯舉

2022/04/21 15:08

大谷翔平。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕天使隊日籍球星大谷翔平今日上演6局12K三振秀，K翻太空人打線，奪下本季首勝，更寫下現代棒球史上唯一紀錄。

大谷翔平此役前5.1局表現完美，沒讓任何打者上壘，最終主投6局無失分，僅被敲1安、投出1保送，狂飆追平生涯最多的12K，賽後防禦率4.40，加上天使6：0完封太空人，大谷收下本季首勝；打擊方面，大谷敲出雙安、貢獻2打點，選到1次保送，單場3度上壘。

賽後被問及今日的投球，大谷直呼：「對手的打線很強悍，所以抱持著一個一個去壓制的想法投球。」至於有沒有意識到前5.1局處於完全比賽中，大谷表示：「雖然知道，但用球數太多，要達成有點困難。」

此外，天使首局就攻下6分，大谷透露，這給他很大的安定感，「這讓我更積極進攻打者好球帶，很高興自己沒有鬆懈，很成功的壓制對手。」

《Stats By STATS》數據指出，大谷成為現代棒球史上（自1900年起）第一人，單場投出至少12次三振，而且最多只被擊出1支安打，打擊還能至少3度上壘（透過安打、保送或觸身球）的選手，締造珍貴紀錄。

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