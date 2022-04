MLB》比漫畫還扯！大谷翔平超狂表現 寫現代棒球史第一人壯舉

大谷翔平。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕天使隊日籍球星大谷翔平今日上演6局12K三振秀,K翻太空人打線,奪下本季首勝,更寫下現代棒球史上唯一紀錄。

大谷翔平此役前5.1局表現完美,沒讓任何打者上壘,最終主投6局無失分,僅被敲1安、投出1保送,狂飆追平生涯最多的12K,賽後防禦率4.40,加上天使6:0完封太空人,大谷收下本季首勝;打擊方面,大谷敲出雙安、貢獻2打點,選到1次保送,單場3度上壘。

賽後被問及今日的投球,大谷直呼:「對手的打線很強悍,所以抱持著一個一個去壓制的想法投球。」至於有沒有意識到前5.1局處於完全比賽中,大谷表示:「雖然知道,但用球數太多,要達成有點困難。」

此外,天使首局就攻下6分,大谷透露,這給他很大的安定感,「這讓我更積極進攻打者好球帶,很高興自己沒有鬆懈,很成功的壓制對手。」

《Stats By STATS》數據指出,大谷成為現代棒球史上(自1900年起)第一人,單場投出至少12次三振,而且最多只被擊出1支安打,打擊還能至少3度上壘(透過安打、保送或觸身球)的選手,締造珍貴紀錄。

Shohei Ohtani of the @Angels is the only MLB player in the modern era to strike out 12+ batters while allowing no more than 1 hit on the mound and also reach base safely 3+ times at the plate (via H, BB or HBP) in the same game.