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中職》地獄4連戰 富邦若全輸將寫史上最慘紀錄

2022/04/21 14:14

今對戰中信兄弟，富邦由范米特掛帥先發，5連敗的富邦此役有非贏不可的壓力。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕今天洲際金控大戰，中信兄弟推出洋投象魔力先發，富邦悍將同樣推出洋投應戰，由范米特掛帥先發，5連敗的富邦此役有非贏不可的壓力，若持續連敗不止，將寫下不名譽紀錄。

富邦開季戰績1勝8敗，已追平1995年俊國熊並列史上第3慘，如果今天再敗，就以1勝9敗追平1996年興農牛並列史上第2慘，史上最慘為1994年俊國熊開季1勝11敗；俊國和興農正是富邦前身。

范米特來台先發2場都吞敗，防禦率7.84，其中首戰對手就是中信兄弟，投4.2局失5分，還被許基宏夯出滿貫砲，范米特銜命先發能否幫助球隊中止連敗厄運，為這場金控大戰觀戰焦點。

象魔力本季先發3場拿下2勝1敗，防禦率2.33，這兩勝都是富邦所「貢獻」。兄弟本季對富邦戰績4勝1敗，對戰優勢明顯。

富邦本週賽程很「硬」，首戰對樂天桃猿因雨延賽，今遭遇象魔力，明起回到新莊主場與味全龍展開三連戰，味全預計依序押上王維中、布里悍、鋼龍，都不是好惹的角色。假設富邦本週4戰全輸，將以1勝12敗改寫中職史上最慘開季戰績紀錄。

王維中生涯對富邦戰績2勝0敗，防禦率0.82，布里悍對富邦戰績3勝0敗，防禦率0.59，鋼龍對富邦拿下1勝1敗，防禦率1.29，3人對富邦每局被上壘率都不到1，屆時富邦恐有一番硬仗。

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