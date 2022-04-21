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PLG》表現積極獲肯定 台新夢想家和陳振傑續約

2022/04/21 15:19

台新夢想家今宣布和陳振傑續約。（台新夢想家提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台新夢想家球團今宣布，已與球員陳振傑再簽下2+1年延長合約，以延長合作時間及提高待遇的方式給予實質的肯定。

台新夢想家總經理韓駿鎧表示，球團十分看好陳振傑挑戰職業首季至今所表現出的信心與態度，因此提前提出延長且升級的合約方案，「期盼接下來他能更有信心，在場上好好發揮自己的潛力，並能成為球隊後場的穩定戰力。」

陳振傑旅美7年返台後即加盟台新夢想家投入PLG賽場，在新人賽季，陳振傑曾於對決富邦勇士的賽事中，攻下個人生涯單場得分最高的18分，其中包含3記三分球，更外帶3籃板、3抄截的亮眼成績。

本季陳振傑截至目前為止出賽12場，繳出4.8分、2.6籃板，其中有3場賽事得分達到雙位數，雖因傷勢問題影響上場時間與表現，不過仍保持積極的態度與強勢的企圖心隨時做好準備。

陳振傑於職業賽場的努力有目共睹，不僅擁有積極的訓練態度，更屢次成為奇兵，幫助球隊取勝，使其獲得球團的鼓勵與肯定，獲得合約升級。

「非常感謝球團的信任，讓我有機會能在夢想家這樣一個像家的環境下繼續努力。」談到自己的表現，陳振傑表示，這一年多在隊上學長們的身上學到很多經驗與技術，雖然上場時間不固定，不過就是秉持著只要上了球場就是全力去拚的態度，盡力為球隊做出貢獻。

陳振傑提到，目前的目標做好教練所交代的每一項任務之外，自己也會增強身體素質，以提升防守強度與對抗性，「第二年最大的期待就是接下來球隊可以磨合的越來越好，一直保持高度侵略性持續到季後賽，並朝總冠軍邁進。」

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