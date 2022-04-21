中職》「遇到他很討厭！」 兄弟日本教練大讚牧田和久

牧田和久。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕37歲下勾投手「和製潛水艇」牧田和久有機會加盟中信兄弟，兄弟43歲日籍一軍打擊兼野手統籌教練平野惠一，選手時期曾與牧田多次交手，27打數擊出6支安打，對戰打擊率2成22，牧田佔上風，當記者告知兩人日職生涯對戰數據，平野笑說:「果然是好投手啊!」

左打的平野指出，他很會打側投、下勾類型投手，但遇到牧田就覺得「很討厭」，當牧田球數落後時，還是很敢進攻打者內角，對打者而言，這是非常難纏的投手。

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平野表示，說到低肩側投，一般印象是球速較慢，但牧田的特點是，球速依舊很快且有威力，加上快、慢球交替運用，遠、近感難判斷，讓打者不好抓擊球節奏，搭配往上竄、往下掉的變化球，整個空間運用得很好。

牧田已37歲，球威和續航力是一大考驗，平野說，「畢竟他已37歲了，有沒有辦法和以前一樣?不知道，或許沒有，但牧田的確是技術很好的投手，能夠有效擾亂打者擊球節奏。」

牧田有機會加盟兄弟，與強化球隊投手戰力相比，平野更期待牧田為中職帶來向上提升的力量，他說，「台灣有很多側投、下勾投手，說不定藉由牧田來台，讓台灣側投、下勾投手變得更好，我很期待。」

牧田為2010年日職選秀西武獅第二指名選手，隔年從一軍出發，先發、後援兩頭跑，曾繳一場完封勝，也拿下22次救援成功，勇奪洋聯新人王，2012年起專職先發，2016年又轉調中繼。

2018年牧田挑戰大聯盟加盟教士，該季出賽27場都是後援，拿下2次中繼成功，另有1敗、防禦率5.40，隔年未上大聯盟，2020年重返日職加盟樂天金鷲，該季出賽52場，戰績2勝2敗2救援22中繼、防禦率2.16。

去年牧田在一軍出賽17場添2中繼、防禦率3.31，在二軍出賽29場，戰績2勝1敗3救援、防禦率0.33，球季結束遭戰力外通告，現為自由身。

平野為內野手，日職生涯出賽1260場，繳出1184安、18轟、263分打點、60盜、打擊率2成79的成績單，退役後在阪神虎擔任教練多年，今年來台成為兄弟總教練林威助的得力助手。

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