總統盃運動舞蹈錦標賽 南投勇奪5金8銀7銅佳績 成人拉丁舞八連霸

南投縣運動舞蹈代表隊黃金組合林詠鉦、莊雅晴，勇奪21屆全國總統盃運動舞蹈錦標賽成人拉丁舞A組金牌，締造八連霸紀錄。（南投縣政府提供）

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣運動舞蹈代表隊參加第21屆全國總統盃運動舞蹈錦標賽，成績大放異彩，共獲5金8銀7銅的佳績，其中黃金組合林詠鉦、莊雅晴不負眾望，順利奪下成人拉丁舞A組金牌，締造八連霸紀錄；林廷駿、陳怡安組合拿下成人A組標準舞銀牌；林品毅、陳禹彤組合拿下兒童二級A組拉丁舞金牌、兒童二級A組標準舞銀牌及青少年一級A組銅牌；曹博程、陳妍安組合，更是拿下青年組拉丁舞、標準舞雙料金牌及21歲以下青年A組拉丁舞銅牌。

今年全國總統盃運動舞蹈錦標賽，3月26日在台北體育館舉行，有來自全國500位舞林高手齊聚飆舞，競爭激烈，南投縣代表隊共獲5金8銀7銅，還有4個第四名、5個第五名及7個第六名，成為最大贏家，值得一提的是，奪牌選手中林詠鉦、林廷駿及林品毅還是三兄弟，一門三傑，在比賽時格外引人注目。

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南投縣長林明溱今天在縣長室接見表揚獲得佳績的舞蹈代表隊選手及教練，除依序頒發獎狀給前三名的選手及教練外，也表示，南投縣的國標舞水準勇冠全台，除在全國總統盃錦標賽表現亮眼，今年國手選拔南投更有6隊國手、3對儲備國手獲選，不但創下中華舞總的紀錄，也是全國運動舞蹈國手對數最多的縣市，真的很不簡單，期望大家都能繼續加油，不斷突破自我，為南投縣爭光。

南投縣代表隊教練林鴻琪、李姿緩表示，南投縣代表隊選手平時訓練有素，認真積極，對外競爭力強，疫情前經常代表台灣征戰各國，累積許多獎牌及經驗。

獲得拉丁舞A組金牌、締造八連霸紀錄的黃金組合林詠鉦、莊雅晴說，他們從2016年開始搭檔練習跳舞，透過不斷的練習和比賽的經驗，加強彼此間的默契，平時除晚上練跳，有時也會請外籍老師來指導，很高興能獲得佳績及大家的肯定。

另在此次比賽奪下4面獎牌、也入選國手的陳妍安，其父親是水保局南投分局長陳榮俊。陳榮俊表示，女兒從幼稚園開始就喜歡上跳國標舞，12年來風雨無阻認真練習，幾乎是沒有假日，當家長也是全程陪同孩子參加比賽或訓練，很高興孩子們的辛苦有了代價，讓他們能有發揮展現的舞台。

南投縣運動舞蹈代表隊選手林廷駿、陳怡安，拿下21屆全國總統盃運動舞蹈錦標賽成人A組標準舞銀牌。（南投縣政府提供）

南投縣運動舞蹈代表隊選手林品毅、陳禹彤，拿下21屆全國總統盃運動舞蹈錦標賽兒童二級A組拉丁舞金牌。（南投縣政府提供）

南投縣長林明溱（左3）頒發獎狀表揚舞蹈選手曹博程（左4）、陳妍安（左2），陳妍安父親是水保局南投分局長陳榮俊（左1）。（南投縣政府提供）



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