射箭世界盃》湯智鈞、魏均珩、蘇于洋太神！台灣力挫美國闖4強

台灣闖進反曲弓4強。（取自世界射箭總會官網）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣反曲弓射箭隊今天在世界盃土耳其安塔利亞站團體淘汰賽，以6：2氣走強敵美國，晉級團體賽4強。

「國民小點心」湯智鈞排名賽674分居第1位，蘇于洋662分排名14席，魏均珩662分名列18，3人成為攜手征戰團體賽，總分1998分為團體第2種子。

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瑞士32強以5：1氣走烏茲別克，而台灣隊首輪免戰，16強對瑞士。3人在首局都有10分箭，以56：55先拿下2分，第二局同樣前3箭都是10分，再以57：52獲勝。

不過，瑞士第3局前3箭都拿10分，後3箭也全部9分，以57：55將戰局逼入第4局。台灣箭客在第4局回神，以57：54力退對手，將8強門票收入口袋，與2019年世錦賽金牌艾利森（Brady Ellison）領軍的美國隊交鋒。

台灣隊在8強首局以57：54先下一城，美國雖用57：54扳成2：2，但台灣第3局在前3箭都拿10分力挫對手氣勢，以57：53取得4：2聽牌，接著台灣以55：52再拿2分，最終就以6：2晉級，將與荷蘭爭奪金牌戰門票。

女團部分，彭家楙排名賽以661分領先群雌，加上郭紫穎655分居第4，雷千瑩以636分排名23，台灣女團共拿到1952分居第2種子。台灣首輪免戰，在16強以6：0完封烏茲別克，將和波蘭爭4強入場券。

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