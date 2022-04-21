國民教練多年來在等誰？ 錢薇娟現身談深藏內心30年的渴望

錢薇娟表示，期待幹細胞治療再給身體一次機會。（訊聯生技提供）

〔體育中心／綜合報導〕《全明星運動會》第三季，藍隊隊長錢薇娟又領著隊員們打出亮眼成績，蟬聯冠軍！也燒出觀眾們的運動魂，敲碗期盼第四季。然而，螢光幕後運動員的日常生活，則是獨自面對各式高強度運動後的身體疼痛。縱橫體壇30年中華女籃的靈魂人物錢薇娟，出席4/21【台灣再生醫學多元影響力-製藥、高齡、醫美到寵物市場新契機】論壇，就分享自己與運動傷害為伍的親身經歷。

「在30年球員生涯裡有大大小小的運動傷害，也無法阻擋我想站在球場上為國爭光的渴望。」錢薇娟表示，19歲那年是她人生第一次開刀，恢復的非常好，甚至像沒開過刀一樣，當時球隊極需要她出賽，她立刻回到球場完成任務，但也因此「膝蓋報銷」。40歲退休前錢薇娟雙膝就已累積開過3次刀，其他像是肩膀、腰椎、頸椎甚至手肘移位，這些傷害的疼痛感，隨著年紀增長而「加倍奉還」，大大影響了生活品質！

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退役後的錢薇娟身兼數職，除了中華女籃總教練一職，同時是T1聯盟理事長兼《全明星運動會》三季的藍隊領隊，依舊在體壇持續熱血付出。

「有朋友問過我，是否有更好的方法可以治療我的膝蓋？當年關節鏡手術的確是最新、最好的醫療選擇；現在，再生醫學又是更新的治療選項。透過幹細胞治療達到細胞再生，開刀的次數少，恢復期短，而且用的是自己的細胞，除了安全性較高外，也降低了身體對於其他外來物的排斥性。」

「雖然我已年過半百，但運動員的靈魂仍舊在我心深處，所以我選擇再給我的身體一次機會，想用細胞治療的方式，希望能早日擺脫疼痛，能夠重回球場打打球，或是可以從事其他的運動！」

訊聯生技董事長蔡政憲博士表示，運動員的健康攸關其職業生涯。因此，除了透過運動科學的輔助，提升運動員的表現外，運動醫學更該考量運動員長遠的生涯規劃，透過以修復、再生為主的再生醫療，正能呼應其目的，也能滿足廣大運動族群的需求，像是用自體的脂肪幹細胞治療膝關節軟骨缺損，以及退化性關節炎，更具優勢。「脂肪中的間質幹細胞，具有高增生能力，可分化成軟骨細胞，並有促進再生特性及免疫調節作用，且易於培養，極具臨床細胞治療的應用潛力」，是較為安全、且預期有療效的醫療新選擇。訊聯攜手新光醫院、童綜合醫院與臺中榮民總醫院的合作案，皆獲《特管辦法》核准，給運動員更多彈性與加速歸隊的可能。

疫後新生活，運動風氣逆勢增長。據《財富商業見解》分析，到2026年運動醫學市場規模近百億美元。其中，膝關節更位居2018年運動醫學的主要市場。此外，根據體育署110年的統計結果，國人參與運動人口比例高達八成，規律運動者占三成。年輕人、年長者更是動的最起勁！隨著運動項目越來越多元，運動傷害發生頻率也大幅提高。如今面對自己全身慢性疼痛的困擾，錢薇娟總教練呼籲廣大的運動族群，關注運動傷害與運動醫學的重要性，但內心最渴望的其實是能和現在年輕一輩的球員們，一同在球場上揮灑汗水，好好比一場！

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