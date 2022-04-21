中職》2屆二壘金手套改守游擊 「滿意外的 我嚇到了！」

林靖凱今天擔任先發游擊手。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕統一獅林靖凱昨天途中轉守游擊，今天更擔綱先發游擊手，他坦言，「滿意外的，昨天被叫去守游擊，我也嚇到了。」

2屆二壘金手套林靖凱指出，春訓沒有特別練游擊，只有偶爾去站別的地方接球，「還是要抓一下丟球的感覺。」

請繼續往下閱讀...

林靖凱在二壘已塑造形容範圍超大的「靖區」美名，掀起不少能否轉守游擊的討論，他認為，「之前沒有去游擊，應該是傳球穩定性沒那麼好，剛剛練習還算可以，想辦法丟到一壘手好接的位置。」

總教練林岳平笑說，林靖凱守游擊應該很開心。林靖凱回應，「畢竟很久沒去站不同的位置，有點新鮮感。」

林靖凱同窗好友江坤宇是中職當今守備最強游擊手，被問到有沒有打給「阿坤」討教，他說，「他不知道我守游擊吧，我覺得他應該也會嚇到。」

如果林靖凱鎮守游擊出現好效果，餅總不排斥讓他固定游擊，如此一開有機會跟江坤宇競爭金手套。

「好難喔！」林靖凱直言，跟江坤宇拚還需要一些功夫，「我不會想說跟他競爭，這太困難了，我先把自己做好。」今天鎮守先發一壘是高國慶，林靖凱笑說很放心，「我需要學長的依靠，他會救我。」

林靖凱今天擔任先發游擊手。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法