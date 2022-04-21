晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》2屆二壘金手套改守游擊 「滿意外的 我嚇到了！」

2022/04/21 17:58

林靖凱今天擔任先發游擊手。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕統一獅林靖凱昨天途中轉守游擊，今天更擔綱先發游擊手，他坦言，「滿意外的，昨天被叫去守游擊，我也嚇到了。」

2屆二壘金手套林靖凱指出，春訓沒有特別練游擊，只有偶爾去站別的地方接球，「還是要抓一下丟球的感覺。」

林靖凱在二壘已塑造形容範圍超大的「靖區」美名，掀起不少能否轉守游擊的討論，他認為，「之前沒有去游擊，應該是傳球穩定性沒那麼好，剛剛練習還算可以，想辦法丟到一壘手好接的位置。」

總教練林岳平笑說，林靖凱守游擊應該很開心。林靖凱回應，「畢竟很久沒去站不同的位置，有點新鮮感。」

林靖凱同窗好友江坤宇是中職當今守備最強游擊手，被問到有沒有打給「阿坤」討教，他說，「他不知道我守游擊吧，我覺得他應該也會嚇到。」

如果林靖凱鎮守游擊出現好效果，餅總不排斥讓他固定游擊，如此一開有機會跟江坤宇競爭金手套。

「好難喔！」林靖凱直言，跟江坤宇拚還需要一些功夫，「我不會想說跟他競爭，這太困難了，我先把自己做好。」今天鎮守先發一壘是高國慶，林靖凱笑說很放心，「我需要學長的依靠，他會救我。」

林靖凱今天擔任先發游擊手。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。