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射箭世界盃》賀！台灣男團週日金牌戰 女團加射退義奪銅

2022/04/21 17:25

台灣男團闖進週日金牌戰，女團奪下銅牌。（教練劉展明提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣反曲弓射箭隊今天在世界盃土耳其安塔利亞站團體淘汰賽，以6：2氣走荷蘭，取得團體賽金牌戰門票，將在24日與義大利爭金，至於女團雖無緣晉級金牌戰，但銅牌戰以6：2逆轉義大利搶下銅牌，也是台灣隊本屆首面獎牌。

「國民小點心」湯智鈞排名賽674分居第1位，蘇于洋662分排名14席，魏均珩662分名列18，3人成為攜手征戰團體賽，總分1998分為團體第2種子。

台灣好手16強6：2射落瑞士，8強6：2再勝美國，接著4強面對荷蘭，也是去年東京奧運4強的對戰組合，這回台灣3箭客表現沈穩，以6：2力退荷蘭。

女團方面，彭家楙排名賽以661分領先群雌，加上郭紫穎655分居第4，雷千瑩以636分排名23，台灣女團共拿到1952分居第2種子。

台灣首輪免戰，在16強以6：0完封烏茲別克；台灣8強對波蘭陷入0：4落後，但第3、4局以57：54、54：49連下兩局追成4：4，雙方加射，台灣以28：25獲勝，驚險搶下4強門票。

女團4強先取得4：2聽牌，但第4局被英國以56：53拿下，兩隊加射3箭，英國獲得29分，以1分之差拿下，台灣女團以4：5無緣金牌戰。

台灣女團接著就在銅牌戰登場對義大利，克服首局50：53讓出，先以59：56扳回一城，以及第3局55：52先聽牌，義大利第4局55：52又把戰線延長，雙方在加射3箭，台灣女將爭氣以29：25氣走義大利，收下銅牌。

（上稿時間：17:05、更新時間：17：25）

台灣男團闖進週日金牌戰，女團奪下銅牌。（教練劉展明提供）

台灣男團闖進週日金牌戰，女團奪下銅牌。（教練劉展明提供）

台灣男團闖進週日金牌戰，女團奪下銅牌。（教練劉展明提供）

台灣男團闖進週日金牌戰，女團奪下銅牌。（教練劉展明提供）

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