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中職》「釣蝦池」狂守再現！ 兄弟助總此舉引熱議（影音）

2022/04/22 06:55

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將資深外野手林哲瑄開季狀況不佳，賽前打擊率僅0.056的他在昨日打進保險分，7上守備也展現經典「釣蝦池」好守，不過該球同時也引起網友討論。

7局2出局時，中信兄弟打者岳東華擊出中右外野方向的尷尬飛球，林哲瑄拔腿狂奔，最終透過滑接的方式將球給接殺，現場主播也高喊：「這是一個Nice Play。」林哲瑄的好守也幫助先發投手范米特完成7局僅失1分好投，是本季代表作。

該球引起網友熱議，有網友稱讚：「林哲瑄這才是真正的5星級守備」、「一切都太快了 林哲瑄高招阿」、「釣蝦今天當英雄！打回來第三分！」

林哲瑄昨日展現好守備，9上又敲安進帳保險分。（資料照，記者廖耀東攝）

然而也有網友質疑，該守備時球疑似已經落地，且又是手套向下接球，林威助不挑戰的舉動也引起網友討論：「裁判竟然沒看出球先落地了...」、「一壘裁判本來有意見，看中信沒反應也就算了，中信教練眼睛瞎了嗎？林的手套是往下蓋接，即使接到，也是球彈上來後的事，還不立即要求電視輔助判決，球團要檢討一下教練吧！這個未提出挑戰的失誤，影響球員士氣很大的」

林哲瑄開季打擊表現不佳，累計8場出賽打擊率僅0.091，上壘率2成，打出2支安打，被三振3次，有1分打點，1次盜壘，以及2次四壞保送。

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