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中職》止敗鬆一口氣? 丘總:我們還有很多不足的地方

2022/04/21 22:57

悍將中止5連敗，但本季僅2勝依舊墊底。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕富邦悍將今天靠9局上3支安打，打下2分，最終就以3:1氣走中信兄弟，中止5連敗，目前戰績2勝8敗暫居墊底。

金控大戰勝出，有沒有鬆一口氣?悍將總教練丘昌榮說，明天還有比賽（對味全龍），沒辦法鬆懈，我們還有很多不足的地方，要繼續努力。

此役前8局打完雙方戰成1:1平手，9局上一出局霸帝士獲保送，張進德揮出強襲球直擊投手楊志龍右手肘形成安打，楊志龍傷退，李振昌緊急登板救火，蔣智賢先敲安超前比分，林哲瑄再敲安進帳保險分取勝。

丘總表示，霸帝士選球，張進德、蔣智賢安打很關鍵，特別是蔣智賢這一棒，把大家悶在心裡的氣打開，那一分滿巨大的，林哲瑄狀況不好，能補上這1分，讓大家比較安定。

蔣智賢關鍵超前安。（記者廖耀東攝）

8局下一出局一、二壘有人，此時悍將推出江國豪登板救火，他先讓江坤宇擊出左外野深遠飛球，眼見有機會形成長打，結果遭左外野手高國麟沒收接殺，下一棒張志豪擊出中外野飛球遭接殺，江國豪順利解危。

和9局上攻勢相較，丘總認為，8局下高國麟守備、江國豪解決危機很關鍵，看得出來選手滿拚的。

江國豪中繼0.2局無失分，相隔575天再添勝投，曾峻岳後援1局無失分，進帳本季首次救援成功，楊志龍中繼1.1局失2分承擔敗投。

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