王維中對決陳鴻文拚本季首勝 今日賽事預告與轉播

味全龍隊王維中。（資料照，記者陳志曲攝）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

大聯盟一場轉播將由海盜對戰小熊，雙方分別派出先發投手威爾森（Bryse Wilson）以及萊特（Mark Leiter），本場的亮點還有小熊隊的日籍強打鈴木誠也，敬請鎖定轉播！

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NBA季後賽今日有三場轉播，西部的六支球隊將進行比賽。灰熊與灰狼、獨行俠與爵士之戰，兩邊目前都打成1比1平手，誰能在今天勝出取得領先呢？另外，目前已拿下2勝的勇士再度對戰金塊，處於落後的金塊能否扳回一城？不要忘記收看轉播了！

傍晚中職有兩場轉播，樂天桃猿與統一獅系列戰來到尾聲，雙方今日分別派出洋投霸林爵、羅昂擔任先發投手，其中霸林爵本季2勝0敗，防禦率0.60；羅昂則是1勝0敗，防禦率仍維持在0.00。

另一場，味全龍王維中本季第二度先發，將對決富邦悍將陳鴻文。王維中前役的狀況不甚理想，主投4.2局失5分吞下敗仗，防禦率飆升至9.64；陳鴻文本季的成績則為0勝1敗，防禦率3.27。兩人今年勝投皆未開張，今晚他們將有什麼表現呢？敬請鎖定轉播！

MLB

07:30 海盜@小熊 愛爾達體育2台

NBA季後賽

07:30 灰熊@灰狼 G3 緯來體育

09:00 獨行俠@爵士 G3 ELEVENSPORTS1

10:00 勇士@金塊 G3 愛爾達體育1台、緯來體育

中職

18:35 統一獅@樂天桃猿 ELEVENSPORTS1、ELEVENSPORTS PLUS

18:35 味全龍@富邦悍將 MOMO綜合台、愛爾達體育2台

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