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中職》國外爆紅的極品曲球怎打？樂天桃猿完美示範（影音）

2022/04/21 23:23

〔記者龔乃玠／桃園報導〕統一獅今天在7局危機派上本季尚未被左打敲安的左投林子崴救火，面對2名左打朱育賢、梁家榮，未料沒能有效踩煞車，失掉分數後退場，邱浩鈞接替也沒能守下來，被林立敲逆轉2分安打，讓林子崴吞下本季首敗。

獅隊在7局下換上王鏡銘，他上場就被敲2支安打，由於即將輪到六、七棒的左打朱育賢和梁家榮，獅隊換上林子崴，他本季對戰左打11打席還沒被敲出安打，無疑是獅隊當下拆彈的最佳選擇。

未料林子崴在2好1壞使用大曲球來丟朱育賢的內角，朱育賢很有技巧性閃躲，形成觸身球保送，擠成滿壘，隨後面對梁家榮，林子崴讓他敲出游擊方向滾地球，多虧林靖凱能撲到才沒穿出去形成安打，抓到第1個出局數。

樂天桃猿總教練曾豪駒指出，「那時候對上朱哥（朱育賢），他（林子崴）應該也有壓力，加上朱哥跟家榮打左投還不錯，所以沒考慮要換右打者，有收到好的效果。」

林子崴退場後，邱浩鈞沒守下來，被林立敲出2分打點逆轉安打，敗投由林子崴吃下。有趣的是，林子崴在17日才因曲球讓中信兄弟王政順嚇到跌倒，爆紅到國外都在討論，曾總賽前也說這顆曲球是極品，朱育賢今天就示範左打該如何應對。

統一獅林子崴吞下敗投。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿梁家榮。（記者陳志曲攝）

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