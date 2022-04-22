晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》「中國的富邦悍將棒球隊」美媒報導切爾西出售搞烏龍

2022/04/22 08:07

富邦悍將。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣富邦集團蔡家近日傳出有意成為英超豪門切爾西的股東，不過美媒在介紹富邦悍將時，竟介紹是一支在中國的球隊。

俄羅斯入侵烏克蘭後，與俄國總統普廷（Vladimir Putin）關係密切的英超切爾西老闆阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）遭到英國制裁，切爾西也確定將易主。

英國《天空新聞》近日報導，前利物浦俱樂部主席、英國富商布勞頓（Martin Broughton）所組成的集團是目前主要有意收購切爾西的主要勢力之一，包括網球美國前球后小威廉絲（Serena Williams）、 F1傳奇車手漢米爾頓（Lewis Hamilton）都將參與投標。

除了這兩位頂尖體育明星外，以布勞頓為首的集團還有加拿大媒體巨擘羅傑斯家族、以及台灣富邦蔡家，而《cbssports》記者班傑爾（Chris Bengel）在介紹富邦蔡家時提到，他們擁有一支在ABL的富邦勇士籃球隊、以及「在中國的富邦悍將棒球隊」，將台灣的棒球隊誤認為在中國。

2020年全球受到疫情重創時，中華職棒搶先全世界開打，意外獲得高度關注，不過由於聯盟英文名稱為「Chinese Professional Baseball League」，出現不少次被外媒認為是在中國的棒球聯盟。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。