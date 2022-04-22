中職》「中國的富邦悍將棒球隊」美媒報導切爾西出售搞烏龍

富邦悍將。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣富邦集團蔡家近日傳出有意成為英超豪門切爾西的股東，不過美媒在介紹富邦悍將時，竟介紹是一支在中國的球隊。

俄羅斯入侵烏克蘭後，與俄國總統普廷（Vladimir Putin）關係密切的英超切爾西老闆阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）遭到英國制裁，切爾西也確定將易主。

請繼續往下閱讀...

英國《天空新聞》近日報導，前利物浦俱樂部主席、英國富商布勞頓（Martin Broughton）所組成的集團是目前主要有意收購切爾西的主要勢力之一，包括網球美國前球后小威廉絲（Serena Williams）、 F1傳奇車手漢米爾頓（Lewis Hamilton）都將參與投標。

除了這兩位頂尖體育明星外，以布勞頓為首的集團還有加拿大媒體巨擘羅傑斯家族、以及台灣富邦蔡家，而《cbssports》記者班傑爾（Chris Bengel）在介紹富邦蔡家時提到，他們擁有一支在ABL的富邦勇士籃球隊、以及「在中國的富邦悍將棒球隊」，將台灣的棒球隊誤認為在中國。

2020年全球受到疫情重創時，中華職棒搶先全世界開打，意外獲得高度關注，不過由於聯盟英文名稱為「Chinese Professional Baseball League」，出現不少次被外媒認為是在中國的棒球聯盟。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法