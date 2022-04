MLB》洋基不敢對決！卡布雷拉遭敬遠錯失3000安全場狂噓（影音）

卡布雷拉遭故意四壞球保送。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕老虎主場對陣洋基,陣中準名人堂球星卡布雷拉(Miguel Cabrera)賽前距離生涯3000安里程碑僅差1支安打,不過洋基隊今天在緊要關頭選擇故意四壞球保送他不敢對決,當場引起主場老虎球迷狂噓。

39歲的卡布雷拉今天擔任指定打擊,前3打數未敲出安打,在8局下最後一個打席,2出局二三壘有人時,遭到洋基隊下達故意四壞球保送指令。當時老虎隊1:0領先。主場老虎球迷狂噓不已。

這是卡布雷拉生涯第236次被故意四壞球保送,下一棒的米德斯(Austin Meadows)隨即敲出二壘安打給予洋基重擊,最後老虎就以3:0帶走勝利。

錯失3000安里程碑的卡布雷拉賽後並不在意被故意四壞保送:「個人紀錄很重要,但球隊獲勝優先。」

出身委內瑞拉的卡布雷拉自2003年亮相馬林魚,菜鳥年就扛起中心打線,幫助馬林魚隊奪下世界大賽冠軍,2008年轉戰老虎隊效力至今,職業生涯平均打擊率為.310,還有502轟以及1807分打點。2012年拿過聯盟三冠王,還曾2度獲選聯盟MVP。

