MLB》洋基不敢對決！卡布雷拉遭敬遠錯失3000安全場狂噓（影音）

卡布雷拉遭故意四壞球保送。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕老虎主場對陣洋基，陣中準名人堂球星卡布雷拉（Miguel Cabrera）賽前距離生涯3000安里程碑僅差1支安打，不過洋基隊今天在緊要關頭選擇故意四壞球保送他不敢對決，當場引起主場老虎球迷狂噓。

39歲的卡布雷拉今天擔任指定打擊，前3打數未敲出安打，在8局下最後一個打席，2出局二三壘有人時，遭到洋基隊下達故意四壞球保送指令。當時老虎隊1：0領先。主場老虎球迷狂噓不已。

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這是卡布雷拉生涯第236次被故意四壞球保送，下一棒的米德斯（Austin Meadows）隨即敲出二壘安打給予洋基重擊，最後老虎就以3：0帶走勝利。

錯失3000安里程碑的卡布雷拉賽後並不在意被故意四壞保送：「個人紀錄很重要，但球隊獲勝優先。」

出身委內瑞拉的卡布雷拉自2003年亮相馬林魚，菜鳥年就扛起中心打線，幫助馬林魚隊奪下世界大賽冠軍，2008年轉戰老虎隊效力至今，職業生涯平均打擊率為.310，還有502轟以及1807分打點。2012年拿過聯盟三冠王，還曾2度獲選聯盟MVP。

Miguel Cabrera is a hit away from 3000 and the Yankees intentionally walked him.



What has happened to a once proud franchise @short_porch pic.twitter.com/KiBf8xXRGf — Barstool Sports （@barstoolsports） April 21, 2022

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