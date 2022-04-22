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網球》願透過捐贈獎金代替禁賽 盧布列夫：我想證明我們是好人

2022/04/22 08:19

盧布列夫。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕網壇歷史最悠久的溫布頓網球錦標賽日前宣布，將禁止俄羅斯以及白俄球員參與今年賽事，對此世界排名第8的俄羅斯名將盧布列夫（Andrey Rublev）今天表示，「此禁令完全是歧視。」他並提出建議，盼大會給予他們機會簽署協議，將賽事獎金捐贈給戰爭之下的受害者。

「他們（溫網主辦）給予我們的理由沒什麼意義，不合邏輯。」盧布列夫今天在塞爾維亞公開賽的賽後記者會上表示，「禁止俄羅斯或白俄的球員參賽不會改變任何事情。」他認為，將今年溫網賽事總獎金（共3500萬英鎊）重新分配，可以帶來更加正面的效應。

盧布列夫說：「至少給我們一個機會來選擇是否要參賽，如果有聲明需要簽署，那應該是把所有獎金用於人道主義援助，給予正在受苦的家庭和孩子，我們將會這麼做。」

「我認為這一舉動至少表明英國政府正在支持和平，並且真的想採取行動來提供幫助。這筆錢多少會達到100萬英鎊，透過此舉，網球會是第一個也是唯一一個籌集這麼多善款的運動，溫網大會將得到所有人的尊重。球員不重要，沒人關心我們，但這才是正確的舉動。」

他表示，「我們是來打球，不是來這裡談論政治。我是俄羅斯人，生於俄羅斯、在俄羅斯度過一生，而我只是想證明我們是好人。」

世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）昨天受訪也表示，反對溫網的禁令，「作為一個在戰爭中長大的孩子，我永遠不會支持戰爭，我知道這會留下多大的情感創傷，我們都知道1999年在塞爾維亞發生了什麼，巴爾幹半島近年來也戰事不斷。即使如此，我無法支持溫網的決定，我覺得這很瘋狂，一旦政治干涉了體育，通常不會有好的結果。」

溫網主辦方全英草地網球俱樂部（AELTC）表示，「正在採取行動，透過盡可能最強大的手段限制俄羅斯的全球影響力。」

不過，ATP以及WTA先後也都批評這項禁令「不公平」和「非常令人失望」。

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