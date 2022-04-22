晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》系列賽前兩戰投籃命中率悽慘 杜蘭特：責任在我

2022/04/22 09:50

杜蘭特希望第3戰能夠找回過往水準。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網當家王牌杜蘭特（Kevin Durant）首輪系列賽遭到塞爾提克銅牆鐵壁防守伺候，發揮成效不如預期，前兩戰投籃命中率僅31.7%，和過去獨當一面架式判若兩人。昨天賽後他也坦然面對低潮，並承擔輸球責任。

杜蘭特在G1就成為綠衫軍嚴加看防對象，首戰上場41分鐘僅拿23分，投籃命中率37.5%有失水準，原以為第2戰能夠觸底反彈，半場就就攻下15分，並幫助籃網取得10分領先，未料下半場風雲變色，10次投籃全數盡墨，只靠站在罰球線拿下分數，球隊也在末節遭到翻盤，陷入0：2落後。

根據《ESPN Stats & Info》指出，杜蘭特第2戰10次出手落空，刷新他生涯半場以來最多失手紀錄。對此，杜蘭特也難辭其咎，「這一切責任由我來承擔，我不能指望隊友或是防守壓力會減輕，我會試著努力振作。」

杜蘭特也提到綠衫軍帶給他的防守施壓，並提到連他沒拿球時，都會有至少2至3名球員提防著他，給予他進攻端不少壓力。此外，杜蘭特的體能調節也備受考驗，他最近6場比賽出賽時間都超過41分鐘，並且自從3月27日對決熱火之後，沒有一場上場時間少於36分鐘。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。