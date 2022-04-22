NBA》系列賽前兩戰投籃命中率悽慘 杜蘭特：責任在我

杜蘭特希望第3戰能夠找回過往水準。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網當家王牌杜蘭特（Kevin Durant）首輪系列賽遭到塞爾提克銅牆鐵壁防守伺候，發揮成效不如預期，前兩戰投籃命中率僅31.7%，和過去獨當一面架式判若兩人。昨天賽後他也坦然面對低潮，並承擔輸球責任。

杜蘭特在G1就成為綠衫軍嚴加看防對象，首戰上場41分鐘僅拿23分，投籃命中率37.5%有失水準，原以為第2戰能夠觸底反彈，半場就就攻下15分，並幫助籃網取得10分領先，未料下半場風雲變色，10次投籃全數盡墨，只靠站在罰球線拿下分數，球隊也在末節遭到翻盤，陷入0：2落後。

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根據《ESPN Stats & Info》指出，杜蘭特第2戰10次出手落空，刷新他生涯半場以來最多失手紀錄。對此，杜蘭特也難辭其咎，「這一切責任由我來承擔，我不能指望隊友或是防守壓力會減輕，我會試著努力振作。」

杜蘭特也提到綠衫軍帶給他的防守施壓，並提到連他沒拿球時，都會有至少2至3名球員提防著他，給予他進攻端不少壓力。此外，杜蘭特的體能調節也備受考驗，他最近6場比賽出賽時間都超過41分鐘，並且自從3月27日對決熱火之後，沒有一場上場時間少於36分鐘。

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