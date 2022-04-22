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NBA》達成學長柯瑞也沒辦到的紀錄 南韓21歲新星宣布投入選秀

2022/04/22 10:10

南韓好手李賢俊將投入選秀。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA新人選秀會報名將於本月25日截止，來自戴維森學院的南韓21歲射手李賢俊（前譯李賢重），確定投入選秀。

身高201公分的李賢俊出身籃球世家，國家隊經驗豐富，2019年選擇進入柯瑞（Stephen Curry）母校戴維森學院就讀，大二那年成為校史第一位單季達成「180俱樂部（命中率至少50%，三分命中率至少40%，罰球命中率至少90%）」的球員，這可是當年柯瑞也沒能達到的紀錄，投射能力有目共睹。

李賢俊在大三這個賽季場均則繳出15.8分、6.0籃板、1.9助攻，投籃命中率47.4%、外線命中率38.1%的成績，助隊獲得所屬的「Atlantic 10」聯盟冠軍。

美媒先前不少預測都指出，李賢俊的順位約落在選秀第二輪，他的父親、同時也是三一商高籃球部部長李允煥（音譯，이윤환）昨告訴韓媒《OSEN》，兒子確定會投入選秀。

報導提到，雖然校方希望李賢俊能夠留下來打完大四賽季，不過最終仍尊重他的決定，李允煥則透露，有多名經紀人都有意網羅兒子，「我們也嚇了一跳，因此決定在進入NBA之前，都會繼續留在美國打球。」

李賢俊若成功獲得指名，將成為2004年河昇鎮後，南韓第二位進入NBA的球員，後者在當年次輪第46順位獲得拓荒者青睞。

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