MLB》146KM滑球位移50.8公分 大谷投球進化的秘密（影音）

大谷翔平。(資料照,USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕大谷翔平昨天對太空人演出5.1局完全比賽、最後以6局12K無失分成績收下本季首勝,美媒分析他此役的滑球最速將近146公里、水平位移達到50.8公分,而本壘板總共也才43.2公分,可見大谷的表現有多麼驚人。

大谷此役投了81球,但只有19球是速球,其他19球是指叉球,滑球有35球佔最多,另外有8顆曲球。去年大谷速球佔比為44.2%,滑球佔比通常是30%左右,不過昨天則是滑球佔了43%。

「Baseball Savant」指出,大谷此役滑球最速為90.6英哩(約145.8 公里)。最可怕的一球水平位移達到50.8公分,另外位移超過45.7公分的滑球也有9球,位移比一個本壘板還大。

太空人打者吞下12次三振當中,有5球是指叉球三振,4球是滑球三振。面對大谷的滑球出棒15次,但沒有敲出任何安打,11次揮空,揮空率達到73%,另外2球揮成界外,只有2球打到場內。

對於此役投出大量的變化球,大谷表示:「我考慮過對手會攻擊什麼樣的球種。」在前一次對上太空人的先發,大谷被敲4支安打,當中就有3支是速球被打。

太空人主帥貝克(Dusty Baker)賽後也對大谷脫帽致敬:「大谷的投球很棒。我不得不承認,」他說,「尤其是滑球真的很棒。」

Not only does Ohtani have plus stuff but look he continually exploits the edges of the zone both out and down to produce “bad” chases. That is a nightmare for lineup as we saw from yesterday.



Slider 73% whiff rate

Splitter 75% whiff rate

pic.twitter.com/7KW885wyxP