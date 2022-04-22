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MLB》146KM滑球位移50.8公分 大谷投球進化的秘密（影音）

2022/04/22 10:01

大谷翔平。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平昨天對太空人演出5.1局完全比賽、最後以6局12K無失分成績收下本季首勝，美媒分析他此役的滑球最速將近146公里、水平位移達到50.8公分，而本壘板總共也才43.2公分，可見大谷的表現有多麼驚人。

大谷此役投了81球，但只有19球是速球，其他19球是指叉球，滑球有35球佔最多，另外有8顆曲球。去年大谷速球佔比為44.2%，滑球佔比通常是30%左右，不過昨天則是滑球佔了43%。

「Baseball Savant」指出，大谷此役滑球最速為90.6英哩（約145.8 公里）。最可怕的一球水平位移達到50.8公分，另外位移超過45.7公分的滑球也有9球，位移比一個本壘板還大。

太空人打者吞下12次三振當中，有5球是指叉球三振，4球是滑球三振。面對大谷的滑球出棒15次，但沒有敲出任何安打，11次揮空，揮空率達到73%，另外2球揮成界外，只有2球打到場內。

對於此役投出大量的變化球，大谷表示：「我考慮過對手會攻擊什麼樣的球種。」在前一次對上太空人的先發，大谷被敲4支安打，當中就有3支是速球被打。

太空人主帥貝克（Dusty Baker）賽後也對大谷脫帽致敬：「大谷的投球很棒。我不得不承認，」他說，「尤其是滑球真的很棒。」

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