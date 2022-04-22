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NBA》當年4年4400萬續約勇士 柯瑞：有史以來最超值合約

2022/04/22 11:01

柯瑞。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）2012年與勇士簽下4年4400萬美金續約，並在之後締造MVP二連霸，促成勇士王朝興起，他近日再次提及當時簽約的看法，並提到這可能是NBA有史以來最划算的合約。

柯瑞當年正值新秀換約期間，不過他飽受腳踝傷勢困擾，該年僅出賽26場，耐戰程度頗受外界質疑，不過勇士球團仍決定奉上合約確立球隊未來建隊核心，這份合約也成為NBA史上最成功的簽約之一，柯瑞在這4年不僅連續2年蟬聯MVP獎座，並帶領球隊贏得一座總冠軍。

日前柯瑞受邀到隊友D.格林（Draymond Green）節目再次回首當時簽下的超值合約，笑著表示這應該是NBA史上最划算的合約。D.格林也附和，「對你來說可能是運動史上最糟糕的合約，但對勇士而言，這是史上最佳續約。」

柯瑞這份延長合約也促使勇士擁有足夠薪資空間留下K.湯普森（Klay Thompson）和D.格林等多名主力，並在2016年團隊薪資暴漲下引進杜蘭特（Kevin Durant），創造連續5年挺進最後總冠軍戰，並3度捧回冠軍金盃霸業。

勇士2017引進杜蘭特組成「宇宙勇」。（資料照，美聯社）

以結果來看，這筆簽約對柯瑞不盡人意，不過他在節目中重申自己並不在意，反倒心存感激能夠得到這筆合約，「我試著健全我的心態，讓自己不要回頭去想如果當時沒有簽約會怎麼樣，這樣的價碼已經比聯盟很多人賺得還要多了，足夠撫養我的家庭、給了我很多安全感，我只想要保持健康，而並非檯面上的數字。」

柯瑞在2017年合約結束後和勇士重新簽訂一份4年總值2.01億美金的續約，去年賽季他再次與球隊達成4年2.15億美金延長合約，成為NBA史上第一位連續簽下2筆2億美金的合約的球員。

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