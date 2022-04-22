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網球》保持沉默就是普廷同謀！烏克蘭一姐要求兩俄選手公開表態

2022/04/22 11:48

烏克蘭一姐絲薇托莉娜。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕在溫布頓禁止俄羅斯與白俄羅斯球員參賽後，烏克蘭一姐絲薇托莉娜（Elina Svitolina）也發出聲明表示，若選手未對俄羅斯的入侵行動表態，希望其他賽事也能跟進制裁。

烏俄戰爭爆發後，絲薇托莉娜就不斷站出來為祖國發聲，在身心俱疲之下，她在上月邁阿密公開賽後宣布因背傷將進行短暫的休息。在溫布頓宣布禁止兩俄選手參賽後，心繫祖國的絲薇托莉娜再度發聲，她在聲明一開始就引用的義大利人權鬥士薩根（ Ginetta Sagan）的名言：「面對不公正保持沉默就是壓迫者的同謀」。

絲薇托莉娜在描述完烏克蘭戰爭的慘況後，表示身為公眾人物的網球選手，在社群媒體上的影響力非同小可，必須背負極大責任感。

然而，絲薇托莉娜指出，俄羅斯與白俄選手即使提到戰爭也都是含糊帶過，「從來沒有明確指出兩國在烏克蘭領土上做的事，他們繼續保持沉默是無法忍受的行為，就是因為如此我們的家鄉人民才會繼續被殺害。」

絲薇托莉娜最後要求WTA、ATP以及ITF請兩俄選手表態，回答以下三個問題：「1.你支持俄羅斯和白俄羅斯入侵烏克蘭領土以及由此引發的戰爭嗎？2.你支持俄羅斯和白俄羅斯在烏克蘭的軍事活動嗎？3.您支持普廷和盧卡申科政權嗎？」

絲薇托莉娜表示，若選手無法表態，希望相關組織像溫布頓一樣禁止這兩國的球員參賽，「有時候就是一種背叛，現在就是這樣的時刻。」

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