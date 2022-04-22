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NBA》落後26分大逆轉！ 莫蘭特率灰熊驚天逆襲隊史第一人

2022/04/22 10:23

灰熊客場上演大逆轉，系列賽取得2：1領先。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽首輪，灰熊今天G3踢館灰狼主場，後衛巴恩（Desmond Bane）攻下全場最高26分，加上莫蘭特（Ja Morant）大三元，率隊克服最多26分的落後上演驚奇大逆轉，終場以104：95擊退灰狼，在系列賽取得2：1領先優勢。

貝恩。（USA TODAY Sports）

此役灰狼前三節壓著灰熊打，一度領先來到26分，但是第四節灰熊前6分鐘打了一波21：0攻勢，最後倒贏9分拿下勝利。灰熊隊的「少主」莫蘭特今天18投5中，攻下16分，另有10籃板、10助攻，成為灰熊隊史首位在季後賽拿下大三元的球員。

莫蘭特成灰熊隊史首位季後賽大三元。（USA TODAY Sports）

根據紀錄，過去25年的季後賽中，當有球隊領先來到25分時，最後戰績為380勝8敗。不過灰熊今天辦到了幾乎不可能的任務，也創下隊史季後賽最大分差逆轉勝紀錄、追平隊史例行賽最大分差逆轉紀錄。

灰狼方面，D.羅素（D'Angelo Russell）今天攻下22分5籃板8助攻，愛德華茲（Anthony Edwards）19分7籃板，湯斯（Karl-Anthony Towns）全場低迷拿下8分5籃板5火鍋。

D.羅素。（USA TODAY Sports）

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