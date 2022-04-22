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NBA》獨行俠奇兵持續發威宰爵士 一哥東契奇G4回歸拚聽牌？

2022/04/22 12:48

布朗森（右）手感持續火燙。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕前兩戰各拿1勝的獨行俠與爵士今在猶他交手，雖然一哥東契奇（Luka Doncic）持續缺陣，但獨行俠靠著布朗森（Jalen Brunson）持續發威、豪取全隊最高31分，終場以126：118拿下第2勝。

頂替東契奇先發的布朗森上一戰才繳季後賽生涯新高41分助隊扳平戰局，此役雖在第二節被歐尼爾（Royce O'Neale）撞倒後，一度痛苦扶著背部，不過很快就把傷痛拋諸腦後，繼續在場上殺進殺出，打完上半場拿下15分率隊取得雙位數領先。

易籃後，爵士吹起反攻號角，米契爾（Donovan Mitchell）第三節拿下18分、波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）單節也有12分進帳，把差距逐漸縮小至個位數，並在決勝節中段靠著康利（Mike Conley）的三分彈一度追到只剩1分差。

不過獨行俠沒讓爵士延續逆襲氣勢，「丁丁」汀維迪（Spencer Dinwiddie）再度跳出來先連拿4分再度拉開分差，聯手布朗森穩住領先狀態，終場就以8分差帶走勝利。

此役轟下31分的布朗森這三戰合計已拿到96分，成為東契奇不在時的進攻關鍵角色，扭傷左小腿的後者第四戰有望上陣，替球隊拚聽牌。汀維迪貢獻20分5籃板6助攻、替補上陣的克勒貝爾（Maxi Kleber）三分球5投4中拿下17分。

爵士方面，米契爾今攻下全隊最高32分另有6助攻2籃板、波丹諾維奇貢獻24分、康利21分進帳，戈貝爾（Rudy Gobert）15分7籃板。

東契奇（右）已缺陣三戰。（法新社）

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