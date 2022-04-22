NBA》高中就晃飛柯瑞！ 狀元熱門投入選秀 一球未打後衛也要選

霍爾姆格倫被視為狀元熱門。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕全美第一高中生、岡薩加大學中鋒霍爾姆格倫（Chet Holmgren）今天正式宣布投入NBA選秀，將有望衝擊成為狀元熱門人選，此外，本季跳級加入肯塔基大學但一球未打的後衛夏普（Shaedon Sharpe）也將參與選秀，有機會在樂透區中選。

今年19歲的霍爾姆格倫，過去曾在勇士巨星柯瑞（Stephen Curry）舉辦的訓練營中晃非飛柯瑞本人，初嘗一夕爆紅滋味，並被《ESPN》評為全美第一高中生，隨後跟隨高中學長蘇格斯（Jalen Suggs）腳步進入岡薩加大學就讀。

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身高7呎的（213公分）霍爾姆格倫大一賽季就沒讓各隊球探失望，場均14.1分、9.9籃板、3.7火鍋、投籃命中率60.7%，三分命中率更高達39.0%。不過霍爾姆格倫體重僅88公斤，也令外界擔憂他能否適應NBA等級對抗強度。

肯塔基大學後衛夏普也在今天宣布參加選秀，身高6呎5吋（195公分）的他，擁有7呎臂展以及近47英寸垂直彈跳高度，高三球季已在聯賽大殺四方，便決定跳級提前加入NCAA。不過，肯塔基主帥卡利派里（John Calipari） 認為他心態還不夠足以應付大學層級賽事，變未安排出賽。雖然將近一整年沒有出賽，但夏普仍決定投入選秀，《ESPN》選秀排名也將在排在第6位。

夏普。（資料照，法新社）

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