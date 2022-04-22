網球》西西帕斯好暖！下雨幫忙撐傘 女球僮嬌羞笑容引熱議（影音）

Just look at that smile @steftsitsipas providing shelter from the rain in Barcelona!#BCNOpenBS pic.twitter.com/P2Dk3SVdf6 — Tennis TV （@TennisTV） April 20, 2022

〔體育中心／綜合報導〕希臘新星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）本週參加巴塞隆納公開賽，日前32強遇到大雨攪局，他在場邊為球僮撐傘的畫面也引發熱議。

上週在蒙地卡羅大師賽成功完成衛冕的西西帕斯，本週轉戰西班牙繼續為法網暖身，32強面對白羅斯好手伊瓦舒卡（Ilya Ivashka）的賽事首盤進行到後段遇上大雨，賽事被迫暫停，原本球僮都站在後方為球員撐傘，不過西西帕斯主動邀請球僮到身旁坐下，還為她撐傘，也讓ATP官方將影片分享到社群，「看看她的笑容」。

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不過當地近日天氣狀況不佳，許多比賽都受到雨勢干擾，除了西西帕斯外，其他像是義大利小將穆塞蒂（Lorenzo Musetti）、阿根廷小巨人史瓦茲曼（Diego Schwartzman），展現暖心一面，保加利亞名將迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）甚至還跟球僮聊起天來，畫面相當逗趣。

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