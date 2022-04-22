網球》獲馬德里外卡遭質疑搶了地主位置 前球王穆雷霸氣回嗆

穆雷。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕英國名將穆雷（Andy Murray）日前獲得馬德里大師賽外卡，而這次的外卡名單被許多西班牙選手認為地主選手太少，對此這位英國前球王也在推特與球迷筆戰，直言本來就沒有人理所當然該獲得外卡資格。

馬德里大師賽此次的正賽外卡名單中，僅有世界363的希梅諾．瓦萊羅（Carlos Gimeno Valero）唯一一位地主好手，同時有不少獲得資格的好手是來自主辦方IMG網球學院。

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對此該國網球選手包括佛達斯柯（Fernando Verdasco）、安杜哈爾（Pablo Andújar）等人都相當不滿，在社群轉發聲明表達對名單的不滿，「我們對於西班牙最大的賽事竟然如此不支持自己的選手感到驚訝與挫折。」

聲明提到，雖然外卡名單由主辦方全權自行決定，但他們無法認同主辦單位將商業利益凌駕在西班牙選手之上的行為。

而獲得外卡資格的穆雷也因此「掃到颱風尾」，針對推特有球迷質疑他獲得資格排擠到西班牙年輕選手的空間，這位下月就要滿35歲的前球王也不客氣反擊，表示自己很樂意從資格賽打起，「但現在主辦方給了我正賽的邀請，你難道要叫我拒絕、然後去打資格賽嗎？」

穆雷隨後指出，「沒有人理所當然要獲得外卡，我不同意外卡應該優待當地的年輕選手，雖然大家都這麼想，但我不認為這樣對於那些來自沒有大比賽國家的選手來說是公平的。」

「沒錯，英國選手很常受益於外卡，西班牙選手也是，但這並不公平，」穆雷提到，「賽事官方可以自由決定要把外卡給誰，但絕對不會因為我是英國人，我就比其他人更有資格拿到溫布頓的外卡，魯內（Holger Rune，丹麥18歲新秀）難道就比西班牙地主選手更不需要外卡嗎？」

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