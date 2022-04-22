NBA》勇士「海嘯三兄弟」轟80分 關鍵時刻力擋金塊率先聽牌

柯瑞。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕勇士「海嘯三兄弟」再次發威，柯瑞（Stephen Curry）、K.湯普森（Klay Thompson）和J.波爾（Jordan Poole）合拿80分，加上關鍵時刻的攻守，今在西部首輪以118：113力退金塊，在系列賽以3：0率先「聽牌」。

K.湯普森投進6顆三分球，拿26分。（今日美國）

勇士靠著柯瑞、K.湯普森和J.波爾聯手發威，在前兩戰打得輕鬆寫意，首戰以16分奪勝，第2場再以20分大勝。

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今天到金塊主場踢館的勇士，上半場最多領先12分，第3節卻陷入進攻迷航，全隊投籃命中率僅33.3％，反觀金塊則是火力全開，其中A.戈登（Aaron Gordon）和約基奇（Nikola Jokic）合計7次出手全進，率隊拉出30：18的攻勢一度站上領先。

決勝節形成拉鋸戰，但A.威金斯（Andrew Wiggins）最後3分05秒投進超前三分球，加上J.波爾和柯瑞接著連續取分，反觀金塊屢投不進，約基奇在最後34.7秒發生失誤，讓D.格林成功抄球，且巴頓（Will Barton）的出手還遭蓋火鍋，勝負就此定調。

J.波爾拿27分，柯瑞替補出賽貢獻27分、6助攻，K.湯普森投進6顆三分球，拿26分，D.格林有6分、10助攻、5籃板。

至於金塊以約基奇的37分、18籃板表現最佳，但他也發生5次失誤，A.戈登有18分，巴頓13分，球隊吞下3連敗。

波爾拿下27分。（今日美國）

約基奇。（今日美國）

柯瑞。（法新社）

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