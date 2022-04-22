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NBA》東契奇不在沒差 布朗森2戰狂轟72分獲爵士主帥盛讚

2022/04/22 14:50

布朗森。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠一哥東契奇（Luka Doncic）因扭傷左小腿，首輪季後賽前三戰都在場邊作壁上觀，但達拉斯軍團並沒有一瀉千里，反倒取得系列戰2：1領先，其中，本季破繭而出的布朗森（Jalen Brunson）無縫接軌當家王牌遺留的空缺，功不可沒。

布朗森首戰就繳出24分7籃板5助攻全能數據，不過球隊最終落敗，第二戰他大展神威，全場狂轟41分8籃板5助攻，幫助獨行俠扳平戰局，今天第三戰次節雖遭歐尼爾（Royce O'Neale）撞倒中途退場，但仍奮勇回歸並砍下31分，擋住爵士反撲，在客場收下勝利。

布朗森次節遭歐尼爾從後方蓄意追撞，不過裁判並未響哨，他氣得向裁判抱怨卻吞下技術犯規，隨後步履蹣跚走進休息室。他賽後提到，「我用場上表現來表達我想說的話，在休息室躺著治療時，我從螢幕上看到隊友打得這麼努力，這促使我想要趕快回到場上用我的方式帶給球隊貢獻。」

布朗森好表現也獲得各方盛讚，其中爵士主帥史奈德（Quin Snyder）就表示，他能運用身體來保持運球，並為自己創造進攻空間，當對手試圖過來幫忙防守時，他也能將球傳出找到空檔隊友。布朗森系列賽三戰下來個人獨拿96分，場均32分高居季後賽所有球員第3，完美填補東契奇缺陣的火力空缺。

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