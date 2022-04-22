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T1》例行賽最後衝刺！3隊拚排名 獵鷹搶季後賽資格殊死戰

2022/04/22 14:49

台南獵鷹。（T1聯盟提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕T1聯盟元年例行賽即將在5月8日結束，雖然高雄全家海神上週日於主場最終戰成功關門，提前鎖定例行賽龍頭排名，奪下季後賽第一種子席位，但其餘5隊排名仍未明朗，呈現出二至四名及五、六名兩大亂集團。

台中葳格太陽目前高居聯盟第二，領先第三台啤英熊2場勝差、第四新北中信特攻3場勝差，3隊目前都僅剩4場例行賽，依照剩餘賽程分析，英熊將是威脅太陽第二排名的最大對手，由於太陽對英熊處2勝4敗對戰劣勢，所以太陽最終戰績必須比英熊多拿1勝，才能確保老二排名。

特攻雖然超車太陽難度高，卻有機會擠下英熊，晉升老三，目前特攻僅落後英熊1場勝差，且兩隊本季例行賽對戰各拿3勝，不過比較正負得失分差後，特攻以+40分取得對戰優勢，代表若最終戰績相同，特攻也能取得較佳排名，所以二至四名戰況仍十分膠著。

另外，雲豹及獵鷹同樣戰況激烈，兩隊都欲角逐第五排名，取得季後挑戰賽參賽資格，目前桃園雲豹領先獵鷹1.5場勝差，但雲豹還剩7場賽事、獵鷹還剩4場賽事，戰情仍充滿變數，根據兩隊本季對戰紀錄，雲豹取得對戰優勢，代表獵鷹必須比雲豹多拿1勝才能超車，雲豹佔據上風，兩隊本週都迎來主場週，尤其是獵鷹必須設法在最後2場主場比賽搶勝，才能保住逆襲機會，所以本週堪稱是獵鷹生死週。

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