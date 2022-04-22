跆拳道》久違的國際賽之旅 「國民女友」羅嘉翎心情複雜

東奧跆拳道銅牌羅嘉翎（右）和游泳好手吳浚鋒。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕東京奧運跆拳道銅牌得主「國民女友」羅嘉翎，下週一將展開超過2個月的「國際巡迴之旅」，由於許久未出賽，又面臨疫情延燒的狀況，讓她直呼，「真的既興奮又緊張！」

來自國立體育大學的羅嘉翎，今出席記者會為母校做為舉辦全國大專校院運動會的主辦學校站台，只是目前大二的她，卻又再次因為出征國際賽而錯過，她還自嘲：「我對學校真的沒貢獻。」

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羅嘉翎在去年10月全運會後，本來12月要出國，後來延至4月，預計下週一啟程至瑞典參加公開賽，接著至南韓移訓，再到奧地利、羅馬、盧森堡比賽，再到南韓訓練，接著7月初飛往成都參加世大運。

由於不少選手在國外確診，羅嘉翎承認，確實會緊張，「不是說病毒不要來，它們就不會來，只能盡量做好防疫。」她認為，心理建設也是重要一環，畢竟很多人可能因為染疫，之後在訓練跟比賽上的心情都受影響。

久違出征國際賽，除了找回實戰感覺，羅嘉翎也十分期待與各大好手過招，而另一目的則是要適應新規則，從原本的得分制採回合勝制，先搶2回合者勝出，此外，進攻規則也有改變，近身採5秒內攻擊。

羅嘉翎透露，過去她在中國參賽就有體驗過此賽制，她笑說，自己其實不大喜歡，因為節奏變很快，因此得重新適應，而現在訓練時也會模擬，為成大運跟亞運備戰。

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