統一新洋投柯瑞迎戰中信兄弟 今日賽事預告與轉播

統一新洋投柯瑞。（資料照，記者李慧洲攝）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有一場賽事轉播，由金鶯對決天使，金鶯將派出齊默曼（Bruce Zimmermann）對決天使新秀德梅斯（Reid Detmers），大谷翔平會有什麼樣的打擊表現，哪一隊能獲得比賽勝利呢？記得鎖定轉播囉！

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NBA季後賽部分有三場轉播，第一場是熱火對老鷹，熱火目前取得2勝0敗的絕對優勢，第三戰能否拿下順利聽牌呢？第二場是公鹿對決公牛，上一場公牛靠著德羅森（DeMar DeRozan）的驚人表現扳平戰局，哪一隊能拿下關鍵第三戰呢？第三場是太陽對決鵜鶘，太陽在上一場傷了主將布克（Devin Booker），本場對上鵜鶘太陽能否穩住陣腳拿下勝利呢？記得鎖定轉播囉！

中職部分有兩場賽事轉播，第一場統一獅對決中信兄弟，統一獅將派出新洋投柯瑞對決中信兄弟鄭凱文，兄弟本季至今只贏得了悍將，本場比賽能打破魔咒嗎？第二場是味全龍對富邦悍將，味全龍將派出布里悍對決悍將江少慶，誰能幫助球隊取勝呢？記得鎖定轉播囉！

MLB

09:30 金鶯@天使 愛爾達體育2台、華視

NBA

07:00 熱火@老鷹 G3 緯來體育

08:30 公鹿@公牛 G3 ELEVENSPORTS1

09:30 太陽@鵜鶘 G3 愛爾達體育1台、緯來體育

中職

17:05 統一獅@中信兄弟 緯來體育

17:05 味全龍@富邦悍將 MOMO綜合台

PLG

14:30 勇士 vs. 夢想家

17:00 攻城獅 vs. 國王

轉播：MOMO綜合台、民視第一台

T1

15:00 台啤英熊 vs. 桃園雲豹

17:30 高雄海神 vs. 台南獵鷹

轉播：愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS 2

SBL

15:00 台啤 vs. 台銀

17:00 璞園 vs. 九太

轉播：緯來體育、緯來精采

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