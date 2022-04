富邦悍將二軍總教練陳金鋒。(資料照,記者陳志曲攝)

〔記者龔乃玠/新北報導〕富邦悍將今天舉辦主題日「RUN FOR GREEN GO FOR WIN」,請來「綠色先鋒」陳金鋒以二軍總教練身份來開球,他笑說,「今天滿緊張的,很久沒站在場上,今天主題比較不一樣,剛好有這個機會。」

富邦開季戰績低迷,只有2勝8敗,陳金鋒認為,「大家都很努力,但球場上就是這樣,守備、打擊不順就是會有瓶頸,教練也在努力解決,拿出最好的東西要幫助球隊。」

陳金鋒在二軍執掌兵符已打9場比賽,戰績3勝4敗2和,有沒有推薦哪位選手上一軍?他說,「我們都以訓練為主,不會特別說把誰推上來,18-19歲年輕選手居多,一軍的壓力可能造成心理負擔,反而是種傷害,讓他們更穩定會有比較好的機會。」

